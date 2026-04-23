Таинственное сооружение на дне моря в Израиле: археологи в шоке от открытия — что они нашли
Гигантский конус из базальта был построен тысячи лет назад, но его происхождение до сих пор остается загадкой для науки.
Огромный каменный монумент, покоящийся на дне Галилейского моря, заскочил археологов врасплох своими размерами и непонятным происхождением. Эта конусообразная постройка весит более 60 000 тонн и может датироваться тысячелетиями назад, вероятно, имея связь с поселениями раннего бронзового века.
Об этом пишет Daily Galaxy.
Находка была сделана во время геофизической съемки израильскими исследователями, первоначально изучавшими осадочные отложения. Сканируя дно с помощью гидролокатора, они наткнулись на огромную груду камней, резко поднимающуюся над плоским подводным ландшафтом.
Объект имеет ширину около 70 метров и высоту 12 метров. Как отмечает Международный журнал морской археологии, сооружение построено из базальтовых валунов, изложенных в форме четкого конуса.
Тщательное исследование с привлечением водолазов подтвердило, что это не естественное образование, а результат сознательной деятельности человека. Валуны длиной до 1 метра не имеют следов обработки или резки, однако они уложены по четкому плану.
«Тщательное исследование с помощью подводного плавания показало, что здание состоит из базальтовых валунов без видимой схемы строительства», — отмечают авторы отчета. Однако данные гидролокатора подчеркивают масштабность проекта, по весу сопоставимого с мощнейшими современными военными кораблями.
Ученые предполагают, что объект мог иметь церемониальное или погребальное предназначение. Доктор Ицхак Паз из Университета Бен-Гуриона сравнивает сооружение с ранними захоронениями в Европе, что относит его к раннему бронзовому веку.
«Это самый мощный и укрепленный город в этом регионе и, по сути, во всем Израиле», — комментирует исследователь, намекая на возможную связь с расположенным неподалеку древним городом Бейт-Йера.
Как монумент оказался под водой
Ученые уверены: памятник не всегда был затоплен. Профессор Шмуэль Марко из Тель-Авивского университета утверждает, что камни доставляли с расстояния более полутора километров. Сегодня основа постройки погребена под слоем песка толщиной 2-3 метра, который накапливался веками.
Анализ скорости накопления осадков позволяет предположить, что возраст объекта составляет от 2000 до 12000 лет. Это открытие восполняет пробелы в истории региона и еще раз доказывает, что древние цивилизации владели технологиями для реализации сверхсложных строительных проектов.
Напомним, в юго-восточной части Турции археологи обнаружили под водой древний город в возрасте около 2400 лет, который находится под водами озера Диджле-дамба. Под водой удалось идентифицировать целые кварталы поселения. Среди найденных объектов — гробницы, мечеть и медресе, причем большинство построек сохранились в хорошем состоянии.
Специалисты объясняют, что именно нахождение под водой без вмешательства человека помогло сохранить архитектуру — среда озера фактически законсервировала город.