Таинственное сооружение на дне моря в Израиле: археологи в шоке от открытия — что они нашли

Галилейское море

Реклама

Огромный каменный монумент, покоящийся на дне Галилейского моря, заскочил археологов врасплох своими размерами и непонятным происхождением. Эта конусообразная постройка весит более 60 000 тонн и может датироваться тысячелетиями назад, вероятно, имея связь с поселениями раннего бронзового века.

Об этом пишет Daily Galaxy.

Находка была сделана во время геофизической съемки израильскими исследователями, первоначально изучавшими осадочные отложения. Сканируя дно с помощью гидролокатора, они наткнулись на огромную груду камней, резко поднимающуюся над плоским подводным ландшафтом.

Реклама

Объект имеет ширину около 70 метров и высоту 12 метров. Как отмечает Международный журнал морской археологии, сооружение построено из базальтовых валунов, изложенных в форме четкого конуса.

Тщательное исследование с привлечением водолазов подтвердило, что это не естественное образование, а результат сознательной деятельности человека. Валуны длиной до 1 метра не имеют следов обработки или резки, однако они уложены по четкому плану.

«Тщательное исследование с помощью подводного плавания показало, что здание состоит из базальтовых валунов без видимой схемы строительства», — отмечают авторы отчета. Однако данные гидролокатора подчеркивают масштабность проекта, по весу сопоставимого с мощнейшими современными военными кораблями.

Ученые предполагают, что объект мог иметь церемониальное или погребальное предназначение. Доктор Ицхак Паз из Университета Бен-Гуриона сравнивает сооружение с ранними захоронениями в Европе, что относит его к раннему бронзовому веку.

Реклама

«Это самый мощный и укрепленный город в этом регионе и, по сути, во всем Израиле», — комментирует исследователь, намекая на возможную связь с расположенным неподалеку древним городом Бейт-Йера.

Как монумент оказался под водой

Ученые уверены: памятник не всегда был затоплен. Профессор Шмуэль Марко из Тель-Авивского университета утверждает, что камни доставляли с расстояния более полутора километров. Сегодня основа постройки погребена под слоем песка толщиной 2-3 метра, который накапливался веками.

Анализ скорости накопления осадков позволяет предположить, что возраст объекта составляет от 2000 до 12000 лет. Это открытие восполняет пробелы в истории региона и еще раз доказывает, что древние цивилизации владели технологиями для реализации сверхсложных строительных проектов.

Напомним, в юго-восточной части Турции археологи обнаружили под водой древний город в возрасте около 2400 лет, который находится под водами озера Диджле-дамба. Под водой удалось идентифицировать целые кварталы поселения. Среди найденных объектов — гробницы, мечеть и медресе, причем большинство построек сохранились в хорошем состоянии.

Реклама

Специалисты объясняют, что именно нахождение под водой без вмешательства человека помогло сохранить архитектуру — среда озера фактически законсервировала город.