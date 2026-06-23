Таинственное свечение океана: что скрывают "молочные моря", которые видели только из космоса

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В течение примерно 400 лет моряки в Индийском океане описывали редкое явление — огромные участки моря, которые светятся ровным бледно-белым светом вплоть до горизонта. Лишь с появлением спутниковых технологий удалось зафиксировать это явление и предположить, что его причина заключается в массовых скоплениях биолюминесцентных микроорганизмов, одновременно излучающих свет.

Об этом сообщает Space Daily.

Что обнаружили исследователи

Одно из ранних подробных свидетельств датируется 25 января 1849 года, когда капитан корабля «Музффер» зафиксировал в бортовом журнале необычное сияние Аравийского моря. По его описанию, поверхность океана стала похожа на молоко или жидкий металл, была удивительно спокойной и равномерно освещенной, без видимого источника света. Подобные записи моряков появлялись и раньше еще с XVII века.

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Долгое время это явление оставалось почти неисследованным: известно лишь около 400 задокументированных случаев, и лишь однажды удалось взять образцы воды во время происшествия. Из-за редкости и удаленности таких зон «молочные моря» считались скорее морскими легендами.

Ситуация поменялась после развития спутникового мониторинга. В 2000-х годах ученые стали использовать чувствительные ночные датчики спутников, которые позволили обнаруживать слабое свечение океана с орбиты. Первые подтвержденные снимки появились в середине 2000-х, а некоторые события занимали площади в десятки тысяч квадратных километров и продолжались несколько дней или недель.

«Эти события были реальными, масштабными, могли продолжаться неделями и со статистическим преимуществом проявлялись в Аравийском море, Яванском море и северо-западной части Индийского океана именно в тех регионах, где сосредоточены исторические отчеты моряков. Две записи — четыре столетия рассказов моряков и два десятилетия спутниковых снимков — описывали одно и то же явление», — говорится в издании.

Исследователи связывают это явление с массовым размножением биолюминесцентных бактерий, вероятно, в сочетании с определенными видами водорослей. Предполагается, что бактерии могут синхронно включать свечение благодаря механизму кворумного ощущения, когда они реагируют на плотность своей популяции.

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По всей вероятности, такие свечения имеют экологическую функцию — привлекают рыб, что способствует распространению микроорганизмов в новые районы океана.

Современные данные также показывают связь между появлением «молочных морей» и глобальными климатическими процессами, в частности, колебаниями температуры океана и муссонной активностью.

Как отмечают ученые, созданная база данных о «молочных морях» может в будущем позволить ученым с достаточной точностью прогнозировать, где и когда возникнет это явление. Это позволит заблаговременно направлять исследовательские экспедиции для отбора образцов.

В настоящее время существует только один непосредственный образец такого явления — полученный еще в 1985 году, то есть более 40 лет назад. Именно он стал основой гипотезы о бактериальном цветении.

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Ученые уверяют: даже один-два новых образца, собранные во время активного свечения океана, позволили бы подтвердить вид бактерий, исследовать их связь с водорослями, проанализировать химический состав среды и проверить механизм кворумного сигналирования. Впрочем, пока это сложно реализовать, ведь такие явления случаются редко и в труднодоступных районах океана. Однако развитие базы данных повышает шансы на их фиксацию.

«Феномен, который моряки описывают уже более четырех веков, в ближайшие десятилетия может стать объектом детального научного изучения во время непосредственных наблюдений», — завершили в материале.

Раньше говорилось, что Тихий океан играет ключевую роль в климате Земли , поскольку поглощает и перераспределяет большинство избыточного тепла. Ученые выяснили, что нагревание океана происходит неравномерно, а значительная часть тепла может накапливаться скрыто в глубоких слоях. Это усложняет климатические прогнозы. Понимание процессов в Тихом океане может помочь более точно предсказывать изменения климата и экстремальные погодные явления.

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