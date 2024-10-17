Таинственные посланники из космоса: ученые выяснили, как метеориты попали на Землю

Для откола метеоритов и их попадания на Землю требуется меньшее давление, чем предполагалось ранее.

Ученые выяснили, откуда взялись 90% всех известных метеоритов на нашей планете.

О результатах исследования пишет издание ScienceAlert.

Ранее ученые выяснили, что упавшие на Землю метеориты имеют общее происхождение, но от таких же астероидов они откололись в большинстве случаев оставалось загадкой.

Сначала ученые провели исследование метеоритов, принадлежащих к классу хондритов. Свое название космические камни получили из-за того, что они состоят из мелких частиц, называемых хондрами. Эти частицы образуются из-за быстрого охлаждения расплавленной породы.

Астрономы изучили хондриты типа H и L, которые составляют примерно 70% всех упавших на Землю метеоритов. Н-хондриты содержат много железа, а L-хондриты – мало.

Как показало исследование, все эти метеориты были частью астероидов трех семей, расположенных в главном поясе астероидов между Юпитером и Марсом: семьи Массалии, семьи Карины и семьи Корониды.

Ученые выяснили, что столкновения астероидов этих семейств привели к выбросу метеоритов класса хондриты, попавших на Землю. Исследования показали, что метеориты возникли в результате столкновений в семействе Массалии, которые произошли 466 и 40 млн лет назад, а в семействах Карины и Корониды — 5,8 и примерно 7,6 млн лет назад соответственно.

Исследователи говорят, что в этих семьях происходили столкновения астероидов, в результате которых образовывалось большое количество обломков, а те со своей стороны переживали новые столкновения. Это привело к тому, что метеориты были выброшены из главного пояса астероидов.

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