Таинственные ритуалы предков: в Польше нашли старейший в мире бумеранг

В Польше нашли бумеранг в возрасте 40 тысяч лет

Представьте себе: вам в руки попадает предмет, которому 40 тысяч лет. Это не просто древний артефакт , а изящно вырезанный бумеранг из бивня мамонта, найденный в польской пещере. Рядом – фаланга человеческого пальца. Вместе эти находки открывают занавес над таинственными доисторическими ритуалами, которые могли существовать задолго до появления первых цивилизаций.

Об этом пишет IFLScience.

Бумеранг в возрасте 40 000 лет

Около 42 000 лет назад Homo sapiens в Европе пережил своеобразный «доисторический Ренессанс», известный как Ориньяцкая культура. Этот период ознаменовался появлением удивительных произведений искусства и изящных инструментов. Среди самых впечатляющих находок – вероятно, самый старый в мире бумеранг , искусно вырезанный из бивня мамонта. Его обнаружили в пещере Облазова в Польше еще в 1985 году.

«Эта находка необычна для европейского палеолитического периода, поскольку считается, что охотники-собиратели из аборигенов изобрели первые бумеранги тысячи лет назад как игрушки и оружие для выживания в сложных условиях Австралии», — отмечают авторы нового исследования.

Однако, если старейшим австралийским бумерангам около 10 000 лет, то польская реликвия датируется периодом от 42 290 до 39 280 лет назад .

Артефакт очень похож на так называемый квинслендский бумеранг, который не возвращается к бросившему его. Экспериментальные симуляции показали, что он ведет себя аналогично. Хотя ранее этот предмет датировали примерно 18 000 лет назад, новые исследования подтвердили его происхождение из раннего Ориньяка, что делает его самым древним известным бумерангом в мире.

Авторы исследования также подчеркивают, что большинство бумерангов Каменного века изготовлялись из дерева, но этот экземпляр уникален своей композицией из бивня.

Загадочные ритуалы Каменного века

Рядом с бумерангом археологи обнаружили человеческую фалангу пальца, а также каменные артефакты, типичные для Ориньякской культуры.

«Было предположено, что человеческие останки и бумеранг могли быть частью шаманского ритуала», — пишут исследователи.

Эту интерпретацию подтверждает древняя наскальная живопись по всей Европе, изображающая человеческие руки с отсутствующими пальцами.

«Мы знаем из австралийских культур аборигенов настоящего, что существует своеобразный ритуал отрезания пальцев. Это заставило раскопавшего место археолога думать, что это ритуальный объект, а не охотничье оружие», — рассказала соавтор исследования, профессор Сара Таламо.

Эту идею подтверждает и тот факт, что в Облазовой пещере не были найдены другие предметы из бивня, что указывает на то, что бумеранг не был изготовлен на этом месте, а был принесен откуда-то, что свидетельствует о его высокой ценности.

Профессор Павел Вальде Новак, также соавтор исследования, отметил, что бумеранг был найден среди разбросанных валунов (каждый весом около 60 килограммов), которые были принесены в пещеру из русла реки. «В этом скоплении валунов также были объекты исключительной важности для палеолитических людей — украшения из икол арктической лисы, предположительно свистки из окаменевших раковин Conus (которые были обработаны), каменные артефакты из пород, встречающиеся на расстоянии до 300 километров.

"Такое сочетание элементов в этом скоплении следует рассматривать как доказательство ритуалов ранних Homo sapiens, а не только как свидетельство знания металлического оружия, такого как бумеранг", - добавил он.

Однако, как отмечает Таламо, эти выводы вызывают ряд вопросов, касающихся природы этих таинственных практик.

«Если это был ритуал, мы должны были бы найти такие бумеранги по всей Европе… но других мест с подобным бумерангом найдено не было. Итак, почему у нас нет других подобных объектов в этот период времени?

