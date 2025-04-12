Таинственные вспышки черной дыры удивили ученых: что известно науке

Гигантская черная дыра пробуждается с повторяющимися рентгеновскими вспышками / © ESA

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Международная группа ученых зафиксировала уникальное явление — пробуждение спящей сверхмассивной черной дыры в галактике SDSS1335+0728, расположенной в созвездии Девы. Ее внезапная активность, зафиксированная в 2019 году, до сих пор ставит перед астрономами новые загадки.

Об этом сообщило издание ESA.

После десятилетий покоя черная дыра внезапно активировалась в конце 2019 года, породив яркое свечение в центре галактики, которое получило название «Ански».

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В 2024 году исследователи обнаружили рентгеновские вспышки, которые происходили почти с одинаковым интервалом — это явление называют квазипериодическими извержениями (QPE). Однако характер вспышек удивил ученых: они были длиннее и ярче любых ранее зафиксированных. Это ставит под сомнение имеющиеся теории по поводу их происхождения.

Сейчас ученые предполагают, что аккреционный диск вокруг черной дыры мог образоваться не в результате распада звезды, а из-за газа, захваченного из окружающего пространства. В таком случае рентгеновские вспышки могут возникать из-за мощных столкновений в диске, вызванных небольшим небесным телом, которое периодически проходит сквозь него, нарушая структуру вращающегося материала. Дальнейшее исследование феномена может осуществить гравитационно-волновая обсерватория LISA.

Напомним, NASA объявило конкурс для всех желающих на $3 млн.