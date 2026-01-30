- Дата публикации
Таинственные зеленые пятна подо льдом: почему замерзшее озеро напугало биологов
Замерзшее озеро Липно в Чехии внезапно покрылось зелеными пятнами. Подо льдом ученые обнаружили токсичные цианобактерии.
В Чехии биологи зафиксировали необычное явление: замерзшее озеро Липно в Южной Богемии стало ярко-зеленым из-за зимнего цветения цианобактерий. Исследователи называют событие тревожным признаком того, как изменение климата и загрязнение окружающей среды меняют работу экосистем.
Об этом сообщило издание Popular Science.
В конце 2025 года команда Чешской академии наук отправилась в Липно, чтобы отобрать образцы уникального зимнего цветения. Во льду обнаружили значительные скопления распространенного вида цианобактерий Worinichinia naegeliana, которые, несмотря на прозрачность тонкого ледяного слоя, сохранили интенсивную изумрудную окраску.
Специалисты объясняют: в теплые месяцы эти водоросли часто размножаются в водоемах, обогащенных фосфором и другими веществами. Но на этот раз факторы совпали так, что популяция удерживалась у поверхности вплоть до замерзания озера. Недели солнечной погоды, слабый ветер и теплый период накануне Рождества вызвали образование своеобразных «цианобактериальных глаз» — светлых округлых пятен в темных участках подледного цветения.
Такое зимнее накопление токсичных сине-зеленых водорослей представляет риск для водных организмов: во время цветения они выделяют цианотоксины, способные отравлять экосистемы и влиять на качество питьевой воды. Ученые предупреждают, что сезонность цветения уже давно сдвигается — в Липно его фиксировали даже в декабре и январе, тогда как раньше пик приходился на конец лета.
По словам гидробиолога Петра Знахора, зеленый лед стал следствием долгосрочных процессов — эвтрофикации и изменений климата, которые повышают вероятность появления таких аномалий в будущем.
Хотя снегопад в конце декабря окончательно прекратил фотосинтез подо льдом и остановил цветение, ученые предупреждают: подобные случаи вскоре могут случаться не только в Чехии, но и в водоемах других стран, в частности США, где сезон наблюдений за цианобактериями потенциально может продолжиться до зимы.
