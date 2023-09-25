Таинственный бассейн, нетронутый людьми, найден в пещере на глубине 210 м – фото

Сначала учёные подумали, что он наполнен "загадочной молочной жидкостью".

В США на глубине пещеры ученые обнаружили "девственный" бассейн, который никогда раньше не видели люди.

Об этом сообщает Earthly Mission.

Ученые обнаружили его на глубине 210 м под землей. Сотрудники национального парка Карлсбадские пещеры в Нью-Мексико назвали находку "прекрасным зрелищем".

Фото: Carlsbad Caverns National Park

Бассейн окружен белыми матовыми камнями, и хотя вода имеет мутный вид со сливочным оттенком, волшебного молока здесь, к сожалению, нет. Это оптическая иллюзия и вода на самом деле кристально чистая.

Фото: Carlsbad Caverns National Park

Руководитель экспедиции Макс Виссас сказал, что вода, как полагают, возникла из древних дождевых вод, проникающих сквозь известняковую крышу.

Фото: Carlsbad Caverns National Park

Открытие состоялось в пещере Лечугильи, которая является одной из самых больших и глубоких известных пещер в мире. Команда специализированных исследователей получила разрешение на исследование за пределами водоема, известного как Озеро Жидкого Неба. На разработку плана экспедиции ушло много времени, поскольку Озеро Жидкого Неба было впервые обнаружено в 1993 году.

Родни Хоррокс из Carlsbad Caverns сказал: "Этот бассейн был изолирован в течение сотен тысяч лет и никогда не видел света по сей день".

Фото: Carlsbad Caverns National Park

Карловарские пещеры являлись источником исследований на протяжении десятилетий, однако новые области все еще часто открываются. Еще в 2012 году исследователи обнаружили совершенно новую сеть туннелей, соединяющихся и ведущих в гигантскую комнату почти 185 м в длину и 45 м в высоту.

Напомним, ученые воспроизвели возникновение жизни во Вселенной. Исследователи создали несколько планетарных условий в пробирке.

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