Таинственный манускрипт Войнича: новое исследование приблизило к разгадке

Манускрипт Войнича

Новое научное исследование предполагает, что загадочный манускрипт Войнича может быть не текстом на неизвестном языке, а результатом сложного шифрования. Речь идет об уникальной системе кодирования, в которой использовались игральные кости и карты для превращения обычного языка в странные иероглифы.

Об этом говорится в материале Live Science.

Как выяснили исследователи, такой метод создает символы, поразительно напоминающие знаки из рукописи Войнича. Это дает основание полагать, что схожий шифр мог быть применен при разработке средневекового манускрипта.

Автор исследования – научный журналист Майкл Грешко. Он назвал предложенный метод "Найббе" - в честь итальянской картежной игры XIV века. Шифр не раскрывает содержание манускрипта, однако предлагает возможное объяснение того, как он был написан.

Манускрипт Войнича / © Фото из открытых источников

Манускрипт Войнича, датированный XV веком по результатам радиоуглеродного анализа, насчитывает около 38 тысяч "слов", записанных неизвестными знаками. Несмотря на более чем столетие исследований, ни одному ученому так и не удалось перевести этот текст или прийти к единой версии по его происхождению. В то же время рукопись продолжает поражать удивительными иллюстрациями растений, астрологических схем, алхимических сцен и изображениями обнаженных женщин, купающихся в загадочных резервуарах.

Исследование, опубликованное 26 ноября в научном журнале Cryptologia, описывает возможный механизм создания "войнического" письма. По словам Грешко, сначала с помощью броска игральной кости обычный текст на итальянском или латинском языках разделяли на отдельные буквы и их пары. К примеру, слово gatto (“кот”) могло разбиваться на “g”, “at” и “to”.

Далее извлеченная игральная карта определяла, какую из нескольких специальных таблиц применяли для превращения букв в загадочные глифы. Частота использования этих таблиц была подобрана таким образом, чтобы статистически соответствовать структуре текста манускрипта Войнича.

Манускрипт Войнича / © Фото из открытых источников

Сам автор отмечает: его модель только приближается к оригиналу и не воспроизводит рукопись полностью. Впрочем, это одна из убедительных попыток объяснить механизм создания манускрипта, а не его содержание.

Манускрипт Войнича назван в честь антиквара Вилфрида Войнича, который приобрел его в 1912 году в иезуитском колледже близ Рима. В настоящее время рукопись хранится в библиотеке Йельского университета.

Несмотря на многочисленные исследования, ученые до сих пор не уверены, существует ли вообще речь, на которой написан манускрипт, или это лишь сложная система шифрования, созданная для того, чтобы запутать читателя.