Таинственный межзвездный объект в Солнечной системе: появились новые удивительные изображения

Межзвездный объект 3I/ATLAS

Реклама

Ученые из обсерватории Gemini South в Чили получили самые четкие изображения таинственного межзвездного объекта, несущегося по Солнечной системе. Этот космический гость называется 3I/ATLAS и сейчас мчится к Солнцу со скоростью 221 000 км/ч.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Новые изображения показывают одну особенность, которая может наконец положить конец спекуляциям относительно того, является ли объект инопланетным космическим кораблем.

Реклама

Изображения, полученные 27 августа, когда объект находился на расстоянии примерно 380 млн км от Земли, являются одними из первых разноцветных изображений 3I/ATLAS.

Они показывают плотное ледяное ядро, окруженное широким ореолом газа и пыли, известным как кома. Но самое главное, они также показывают, что объект имеет длинный хвост, который тянется позади 3I/ATLAS в направлении, противоположном от Солнца.

«Эти новые изображения очень четко демонстрируют, что 3I/ATLAS — это комета», — сообщил доктор Марк Норрис, астроном из Ланкаширского университета.

По его словам, чем ближе комета подходит к Солнцу и чем больше тепла она получает, тем больше и ярче становятся эти особенности.

Реклама

«Ранние изображения показали признаки кометной активности, но активность была довольно слабой, пока она находилась далеко от Солнца. По мере приближения 3I/ATLAS к Солнцу, он все больше заливается солнечным светом, что увеличивает количество вещества, выделяемого из кометы, а следовательно, значительно увеличивает ком и хвост кометы», — пояснил ученый.

Интересно, что лед и пыль, из которых состоит 3I/ATLAS, в целом похожи на те, что содержатся в кометах нашей Солнечной системы, с несколькими важными отличиями.

«3I/ATLAS имеет богатую CO2 атмосферу с меньшим количеством воды, чем большинство комет, которые образовались в нашей системе. Это может свидетельствовать о том, что она сформировалась далеко от родительской звезды. Лед образуется в ранних планетных системах, выпадая из газа в виде снега. Водяной лед образуется ближе к звезде, а углекислый лед — дальше», — отметил доктор Мэтью Джендж, планетолог из Имперского колледжа Лондона.

Это дает ученым интересное понимание процессов формирования планет, происходящих вокруг далеких звезд.

Реклама

«Каждая межзвездная комета является посланником из другой звездной системы, и, изучая их свет и цвет, мы можем начать понимать разнообразие миров вне нашего собственного», — отметил Брайс Болин, научный сотрудник Eureka Scientific, который был частью команды, получившей новые изображения межзвездного объекта.

Напомним, после того, как астрономы зафиксировали третий в истории наблюдений межзвездный объект 3I/ATLAS, который направляется к нашей Солнечной системе, его необычное поведение и свойства вызвали немало вопросов. Некоторые даже предполагали, что он может быть искусственным объектом, запущенным внеземной цивилизацией