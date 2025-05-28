Таинственный объект посылает на Землю странные сигналы

Космос / © pixabay.com

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Астрономы обнаружили таинственный объект, который посылает странные сигналы из глубокого космоса. Импульсы радиоволн и рентгеновского излучения продолжаются в течение двух минут каждые 44 минуты.

Команда ученых опубликовала свои выводы об объекте, который получил название ASKAP J1832-0911, в среду, 28 мая, в журнале Nature, сообщает Live Science.

Странные повторяющиеся сигналы были обнаружены австралийским радиотелескопом Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) и рентгеновской обсерваторией Chandra NASA. Они пока не имеют объяснения, и разгадка этой космической тайны может открыть новый тип физики, считают исследователи.

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«Этот объект не похож ни на что, что мы видели раньше», — заявил ведущий автор исследования Энди Ванг, астроном из Университета Кертина в Перте, Австралия.

По его словам, он может быть магнетаром (ядром мертвой звезды с мощными магнитными полями) или парой звезд в двойной системе, где одна из двух является сильно намагниченным белым карликом (звездой с малой массой в конце своей эволюции).

«Однако даже эти теории не полностью объясняют то, что мы наблюдаем. Это открытие может свидетельствовать о новом типе физики или новых моделях эволюции звезд», — подчеркнул ученый.

Объект ASKAP J1832-0911 относится к редким и экстремальным астрофизическим событиям, которые излучают лучи радиоволн, подобно космическим маякам. Впервые они были обнаружены в 2022 году, пока астрономы каталогизировали их только десять.

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В отличие от традиционных пульсаров, которые образуются нейтронными звездами и излучают радиосигналы каждые несколько секунд или миллисекунд, эти объекты излучают импульсы с интервалами в минуты или часы — период, который ранее считался невозможным.

Причина возникновения сигналов и то, как они могут включаться и выключаться через длительные и регулярные промежутки времени, стало загадкой для астрономов.

Астрономы считают, что обнаружение объекта, который одновременно излучает радиоволны и рентгеновские лучи, может дать им ценную подсказку относительно того, что их порождает, поскольку любая теория, объясняющая этот объект, теперь должна учитывать оба типа излучения.

Напомним, ранее астрономы сделали уникальное открытие - изолированную карликовую галактику, которая получила название «Еж»

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