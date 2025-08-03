Таинственный объект приближается к Земле: ученые вспомнили страшное пророчество Хокинга

Стивен Хокинг / © Reuters

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Предостережение Стивена Хокингаоб опасности контакта с инопланетными цивилизациями снова оказалось в центре внимания. Ученые предупреждают: к Земле приближается таинственный межзвездный объект 3I/ATLAS, который может оказаться искусственным и даже враждебным космическим аппаратом.

Об этом пишет издание Daily Mail

Выдающийся теоретический физик, который умер в 2018 году, еще с начала 2000-х настаивал: активный поиск внеземного разума — стратегическая ошибка, которая может привести к гибели человечества. По словам Хокинга, в случае контакта высокоразвитая цивилизация может легко колонизировать или уничтожить нас, как это неоднократно случалось в земной истории во время встреч развитых и примитивных культур.

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«История встреч развитых рас с менее развитыми на Земле — не слишком утешительная. А там это будет вообще другой биологический вид. Мы должны сохранять тишину», — говорил Хокинг в 2004 году.

Его позиция заключалась в том, что стоит только слушать сигналы из космоса, а не передавать их — ведь мы не знаем, кто услышит.

Загадочный объект уже направляется к Солнечной системе

Сейчас эти опасения поддержали некоторые астрофизики, в частности профессор Гарвардского университета Ави Лёб. Он считает, что вновь обнаруженный объект 3I/ATLAS, который на огромной скорости приближается к Земле, имеет признаки искусственного происхождения. Ученые указывают на его аномальную траекторию: он пролетает вблизи Венеры, Марса и Юпитера, прежде чем приблизиться к Земле 17 декабря 2025 года — на расстояние около 223 миллионов миль.

«Если наша гипотеза верна, последствия могут быть катастрофическими. В таком случае могут потребоваться оборонительные меры — хотя они могут оказаться бесполезными», — отметил Лёб в своей научной работе.

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Некоторые сравнивают потенциальный контакт с инопланетянами с событиями колонизации Америки — в частности с прибытием Колумба, что обернулось трагедией для коренных народов.

Предупреждение, которое мир начал забывать

Хокинг неоднократно подчеркивал: любой контакт может быть опасным. В 2016 году, когда ученые обнаружили потенциально пригодную для жизни планету Gliese 832c, он призвал воздержаться от ответа на возможные сигналы.

«Мы можем однажды получить сигнал из такого мира. Но стоит ли отвечать? Я думаю, нам лучше молчать», — говорил физик.

Ученые также упоминают еще один концепт — так называемую «ловушку интеллекта» (intelligence trap). Это ситуация, когда чрезмерная уверенность в собственном уме приводит к фатальным решениям. Например, попытка навязать контакт с неизвестной цивилизацией может завершиться трагедией, если мы недооценим их возможности или намерения.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Стивен Хокинг еще при жизни озвучил жуткий прогноз относительно будущего Землии эти тревожные предположения частично подтвердились со стороны NASA. Проблемы, которые очертил Хокинг, уже сегодня представляют реальную опасность для человечества.