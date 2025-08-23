Таинственный объект в соседней галактике ошеломил астрономов: подробности

Вселенная / © pixabay.com

Астрономы обнаружили уникальный объект в галактике NGC 4945, расположенной в 11 миллионах световых лет от Земли. Необычный источник энергии получил название Punctum и уже заставило научное сообщество говорить о новом типе космических явлений.

Об этом пишет Live science.

Что известно о Punctum

Punctum был зафиксирован случайно с помощью радиотелескопа ALMA во время наблюдений активного ядра галактики NGC 4945. Объект оказался настолько ярким в миллиметровом диапазоне, что превосходит известные магнетары и микроквазары.

«За пределами областей с сверхмассивными черными дырами Punctum действительно мощный», — рассказала руководитель исследования, астрономка Елена Шабловинская.

По ее словам, объект демонстрирует удивительно упорядоченное магнитное поле, что делает его уникальным среди известных источников излучения.

Почему это открытие особенное

Punctum не вписывается ни в одну из существующих категорий космических объектов. Он компактен, чрезвычайно ярок и стабилен. Его природа до сих пор неизвестна: это магнетарь в необычной среде, или остаток суперновой, или совершенно новый класс астрофизических тел.

Что дальше

Астрономы планируют продолжить исследование объекта с помощью ALMA и космического телескопа Джеймса Уэбба. Высокоточные наблюдения могут дать ответ на вопрос, скрывающий Punctum, и станет ли он началом открытия нового раздела в изучении Вселенной.

Напомним, в этом году ученые обнаружили загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS, двигающийся через Солнечную систему с чрезвычайной скоростью и необычной траекторией.

Некоторые ученые считают, что он может быть не естественным телом, а созданным разумной цивилизацией, возможно, разведывательным зондом инопланетного происхождения.