Таинственный сигнал из глубин Вселенной: астрономы открыли странный объект в соседней галактике

Международная группа астрономов из Гарвардского университета, Смитсоновского центра астрофизики и Университета Макгилла (Канада) определила источник одного из самых ярких быстрых радиосплесков (FRB), зафиксированных во Вселенной.

Об этом пишет Daily Mail.

Сигнал FRB 20250316A, также названный RBFLOAT, впервые удалось точно отследить его галактику-источник — NGC 4141, расположенную всего за 130 миллионов световых лет в направлении созвездия Большой Медведицы.

Что такое FRB

Быстрые радиовсплески – это мощные взрывы радиоволн продолжительностью несколько миллисекунд. Их энергия может сравниться с работой целого мегаполиса, но они исчезают раньше, чем человек успеет моргнуть.

Обычно такие сигналы поступают из чрезвычайно дальних уголков Вселенной – на миллиарды световых лет от Земли. Поэтому относительная близость NGC 4141 делает открытие уникальным.

Как нашли источник

FRB нашел канадский радиотелескоп CHIME, модернизированный телескопами-аутригерами, расположенными по всей Северной Америке. Благодаря им ученые смогли определить точное место сигнала с чрезвычайной точностью - "словно найти монету на расстоянии 200 км".

После этого исследователи использовали космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), чтобы рассмотреть регион в инфракрасном диапазоне. Они зафиксировали слабое свечение, называемое NIR-1. Его природа остается загадочной – это может быть:

красный гигант на завершающем этапе жизни;

скрытый магнетар, втягивающий вещество от звезды-компаньона;

или даже "эхо" самой вспышки FRB.

Теории происхождения

Основными кандидатами в качестве источника сигнала остаются магнетары — надплотные нейтронные звезды с экстремальными магнитными полями. В то же время ученые не исключают возможности других экзотических сценариев.

Популярной в научном сообществе остается и дискуссия о том, могут ли FRB быть искусственными сигналами, созданными передовыми инопланетными технологиями. Однако пока никаких признаков "умных" кодов в всплеске не обнаружено.