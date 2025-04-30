Так выглядит космос вблизи: фотограф показала невероятные спиральные галактики

Галактика "Выр". / © Space News

Реклама

Американская астрофотограф Мишель Эрнандес Бейлисс сделала детализированные снимки двух эффектных спиральных галактик — M94, также известной как Глаз крокодила, и знаменитой M51, которую еще называют галактикой Вир.

Снимки обнародованы Space.

Галактика "Глаз крокодила". / © Space News

Галактика M94 расположена примерно в 16 миллионах световых лет от Земли и известна своим ярким ядром, что придает ей визуальное сходство с глазом рептилии. В то же время галактика M51, находящаяся на расстоянии около 34 миллионов световых лет, поражает своими массивными спиральными рукавами — они создают иллюзию водоворота, что и дало ей соответствующее название.

Реклама

Для получения изображения M94 Эрнандес Бейлисс использовала собственную домашнюю обсерваторию, оборудованную высокоточными телескопами, чувствительными камерами и фильтрами яркости. Общее время экспозиции составило около 20 часов. дополнительных настроек для отображения внутренней структуры галактики.

Съемки проходили под идеальными погодными условиями – темное, безоблачное небо и отсутствие лунного света обеспечили высокое качество результатов.

Фотография галактики M51 также стала результатом многочасовой работы – экспозиция длилась 16 часов. Для съемки был использован другой набор фильтров, однако те же камеры и телескопы. В результате на снимке отчетливо видны сложные детали структуры галактики: яркое ядро, пылевые полосы и регионы интенсивного звездообразования.

Ученые NASA предполагают, что характерная форма спиральных рукавов M51 могла появиться вследствие гравитационного взаимодействия с соседней галактикой NGC 5195, которая видна над основной структурой галактики Вир на фото.