Такое бывает раз в 140 лет: NASA выявило аномалию на поверхности Луны

Кратер на Луне /Изображение сгенерированное ИИ

Космическое пространство не перестает удивлять своими масштабами и неожиданностями. Ученые, тщательно анализирующие снимки с орбитального аппарата NASA, обнаружили на поверхности Луны совершенно новый кратер огромных размеров, появление которого является настоящей геологической редкостью.

Об этом пишет IFLScience.

Столкновение, что бывает раз в век

Астроном Марк Робинсон во время профильной конференции в Техасе рассказал, что новый след от удара имеет диаметр 225 метров, а его средняя глубина достигает 43 метров. По расчетам ученых, метеориты такого масштаба сталкиваются с нашим спутником крайне редко — примерно раз в 136–139 лет. До открытия крупнейшим кратером, найденным за время работы миссии с 2009 года, был объект диаметром всего 70 метров.

Находку окружают яркие полосы выброшенной лунной породы. Исследователи выяснили, что наибольшие обломки разлетевшихся после мощного удара камней достигают 11 метров. По их оценкам, это масштабное космическое событие произошло сравнительно недавно — в конце весны 2024 года.

«Тот факт, что у нас есть метровые снимки до и после образования кратера диаметром 225 метров, дает уникальную возможность проверить модели формирования кратеров от небольших столкновений», — отмечает издание.

Парадокс: кратеров стало меньше

Наиболее интересным и несколько парадоксальным последствием этого падения стало то, что общее количество кратеров на Луне фактически уменьшилось. Мощный взрыв и выброс породы просто стерли с лица спутника более мелкие следы предыдущих ударов метеоритов.

В зоне поражения ученые смогли разглядеть только два старых кратера диаметром 4 и 8 метров, которые чудом уцелели на краю (приблизительно в 30 метрах от границы воронки). Все остальные более мелкие углубления размером до 40 метров были полностью уничтожены или настолько повреждены, что их больше невозможно увидеть на снимках с орбиты. Ученые отмечают, что это открытие еще раз подтверждает огромную ценность постоянного видео- и фотонаблюдения за нашим ближайшим космическим соседом.

Напомним, за последние 200 миллионов лет радиус Луны сократился на 50 метров. Теперь ученые обнаружили 1114 новых разломов, свидетельствующих о продолжающейся активности.