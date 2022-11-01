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"Такое открытие бывает только раз в жизни": археологи нашли 1000-летний клад эпохи викингов

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"Такое открытие бывает только раз в жизни": археологи нашли 1000-летний клад эпохи викингов

Фото: Associated Press

Археологи проводили работы в поселении викингов и наткнулись на клад.

Археологи во время раскопок в Стокгольме обнаружили 1000-летнее сокровище эпохи викингов. В частности, было обнаружено 20 зданий и сооружений, принадлежащих к тому времени.

Об этом пишет издание Heritage Daily.

Археологи проводили работы в поселении викингов. Когда раскапывали деревянный пол, в одном из домов был замечен керамический горшок. В нем был мешочек льна. Его украшала подвеска из серебряных монет.

Также они обнаружили несколько колец и жемчужин. Продолжая исследование поселения, команда также обнаружила стрелы, камни для обработки зерна и амулеты.

Мария Лингстрем из Национального исторического музея Швеции отметила, "что, возможно, такое открытие бывает только раз в жизни". Пока историки выдвигают гипотезы относительно того, почему сокровища оказались спрятанными. Археологи предполагают, что люди просто их прятали в трудные времена.

Ранее стало известно, что археологи во время раскопок обнаружили два меча викингов.

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