Глаза / © Credits

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Ученые впервые смогли сохранить жизнеспособность сетчатки человека настолько долго, что она реагировала на свет даже через 10 часов после смерти донора. Исследователи убеждены, что это открытие может стать важным шагом в лечении слепоты и развитии трансплантации глаз.

Об этом пишет Egeszseg Kalauz.

Международная группа исследователей создала специальную систему, которая постоянно снабжала донорскими глазами кислород и питательные вещества. Кроме того, она поддерживала давление и циркуляцию жидкости, максимально приближенные к естественному кровообращению.

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Благодаря этому сетчатка не только сохранила свою структуру, но и продолжила реагировать на световые раздражители гораздо дольше, чем считалось возможным ранее.

В эксперименте реакцию сетчатки на свет зафиксировали в нескольких донорских глазах даже через 10 часов после смерти, а сами ткани оставались пригодными для исследований до 24 часов.

Значит ли это, что человек мог видеть после смерти

Нет. Исследователи отмечают, что полученные результаты не свидетельствуют о сохранении сознания или зрения после смерти.

Сетчатка может производить электрические сигналы самостоятельно, однако для полноценного зрения они должны передаваться через зрительный нерв головному мозгу. У донорских глаз такой связи уже не было.

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Поэтому открытие касается только способности отдельных нервных клеток дольше оставаться функциональными в специально созданных условиях.

По мнению авторов исследования, новая технология может существенно изменить развитие офтальмологии.

Более длительное сохранение донорских тканей дает больше времени для:

исследование заболеваний сетчатки;

испытание новых лекарственных препаратов;

разработки современных методов лечения потери зрения;

усовершенствование технологий трансплантации тканей глаза.

Кроме того, это открывает новые перспективы для будущих исследований полной трансплантации глаза. Однако, несмотря на важный прорыв, до полноценной трансплантации глаз еще далеко.

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Сегодня врачи успешно пересаживают только роговицу. Пересадка всего глаза требует восстановления связи между зрительным нервом и головным мозгом, а современная медицина пока не научилась этого делать.

Однако исследователи считают, что их технология станет важным шагом к будущим методам восстановления зрения и лечения тяжелых заболеваний сетчатки.

Ранее международное исследование показало, что новый метод микроультразвуковой диагностики может выявлять рак простаты с точностью, сопоставимой с МРТ. Это может изменить действующие медицинские протоколы, где МРТ является обязательным этапом перед биопсией. Технология позволяет получать изображения высокого качества в реальном времени и определять подозрительные участки.

По результатам испытаний эффективность метода почти не уступает МРТ в выявлении агрессивных опухолей. В случае внедрения подход может сделать диагностику рака более быстрой и доступной.

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