Такого еще не видели: ученые обнаружили нейтронную звезду

Некоторые ученые вообще считают, что они не могут существовать.

Ученым впервые удалось обнаружить гипотетическую "странную звезду". Она принадлежит к классу кварочных звезд и их пока никогда не находили.

Об этом пишет ScienceAlert.

Новое исследование предполагает, что эта нейтронная звезда может быть первым выявленным представителем гипотетического класса звезд, называемых кварковыми звездами.

Эта невероятно компактная звезда, по размерам не превышающая область диаметром 10 км, имеет наименьшую массу среди всех известных нейтронных звезд. Как показало предыдущее исследование, звезда, расположенная в 8150 световых лет от нас имеет массу, эквивалентную 77% массы Солнца.

Но это очень странно, ведь астрономы считают, что нейтронные звезды могут иметь малейшую массу, эквивалентную 1,17 масс Солнца. То есть в любом случае это очень странный объект, и нейтронные звезды не могут иметь столь маленькую массу.

Нейтронными звездами называют очень плотные остатки умерших крупных звезд, обладающие невероятно высокой плотностью и очень маленьким размером. Эти звезды состоят из нейтронов, потому получили такое название.

Ранее стало известно, что космический телескоп Хаббл прислал на Землю новое изображение галактики под названием UGC 2890, расположенной в 30 млн световых лет от нас. Эта спиральная галактика похожа на наш Млечный Путь и 14 лет назад астрономы увидели здесь взрыв сверхновой.

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