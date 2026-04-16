Комета / © Associated Press

После недавнего разочарования, связанного с кометой C/2026 A1 (MAPS), на ночном небе появился новый объект, вызывающий большой восторг у ученых и любителей. Комета C/2025 R3 (PANSTARRS), обнаруженная только осенью прошлого года, стремительно набирает яркость и обещает стать настоящим подарком для наблюдателей.

Об этом пишет Britastro.org.

Объект был замечен 8 сентября 2025 с помощью мощного 1,8-метрового телескопа на Гавайях. К моменту открытия она была лишь 20-й звездной величиной, однако с приближением к Солнцу ее состояние кардинально изменилось.

Астрономы отмечают, что уже в начале 2026 года комета начала активно развиваться. Согласно данным архива BAA, в марте она поднялась с утренних сумерек и значительно посветлела.

«Сейчас яркость кометы составляет около 6 звездной величины, а ионный хвост можно проследить как минимум на 7 градусов на широкоугольных снимках», — сообщают наблюдатели, фиксирующие состояние объекта в начале апреля.

Когда и где искать комету в небе

По прогнозам специалистов, комета достигнет своей ближайшей точки к Солнцу — перигелию — уже 20 апреля 2026 года. Лучшее время для наблюдений в Северном полушарии, в частности, над Украиной, — следующая неделя.

Чтобы увидеть космическую гостью, придется проснуться за несколько часов до восхода солнца. Искать ее следует низко над восточным горизонтом в созвездии Пегаса. Ориентиром служат две западные звезды так называемого квадрата Пегаса (альфа и бета Пегаса).

«Для тех, кто хочет увидеть комету, наилучшие шансы будут на следующей неделе, когда она станет еще ярче, но будет оставаться видимой на относительно темном небе», — подчеркивают эксперты.

Почему эта комета особенная

В отличие от многих других комет C/2025 R3 практически не имеет пылевого хвоста, поэтому для визуальных наблюдателей она может не выглядеть слишком впечатляюще. Однако для астрофотографов это идеальный объект благодаря длинному и хаотическому ионному хвосту.

«При нынешней скорости освещения комета может достичь 3 звездной величины в перигелии», — прогнозируют исследователи, хотя предостерегают, что из-за близости к Солнцу наблюдения в самый день перигелия будут почти невозможны.

Следует заметить, что после 20 апреля комета переместится в Южное полушарие, где его можно будет увидеть в вечерних сумерках в мае, хотя ее яркость начнет постепенно угасать. Для украинцев же «окно возможностей» закроется уже после 18 апреля, когда объект окончательно скроется в ярких лучах утренней звезды.

Однако есть и хорошая новость для наблюдений в ближайшие дни: Луна, которая сейчас приближается к своей последней четверти, постепенно перестанет мешать своим светом, а полный парень 17 апреля создаст идеальные условия для фиксации кометы на темном небе.

