Такого нет нигде в мире: в Великобритании обнаружили остатки подводного монстра Юрского периода

В английском графстве Дорсет из скал так называемого Юрского побережья вытащили гигантский череп морского чудовища.

Об этом пишет Би-би-си.

Несмотря на колоссальные размеры и угрожающий вид, мифическим этот монстр не был. Череп принадлежал крупнейшему морскому хищнику, плиозавру, который был грозой океанов около 150 млн лет назад.

Найденная окаменелость достигает в длину двух метров и является одним из наиболее хорошо сохранившихся образцов вымершей рептилии. В результате ученые получили новые данные об этом древнем хищнике.

Палеонтолог из Дорсета Стив Этчес считает, что это уникальный экземпляр, подобного которому нет нигде в мире.

"Это — одна из лучших окаменелостей, с которыми мне приходилось когда-либо работать. Ее уникальность заключается в том, что это абсолютно целый экземпляр. Во всем мире вряд ли кто-то находил образцы с таким количеством сохранившихся деталей. А если и находили, то какая-то часть все равно отсутствовала", — сказал он.

Ученые уже исследовали большие круглые отверстия в задней части головы черепа. По ним можно судить о размере мышц, управлявших челюстями плиозавра, а также о гигантской силе, с которой закрывалась его пасть.

Максимальная сила составляла около 33 000 Ньютонов.

"Чтобы вы могли представить, что это такое: самые мощные челюсти современных животных принадлежат гребенчатым крокодилам и могут достигать силы около 16 000 Ньютонов", — уточнили ученые.

Ученые приблизились к разгадке возможной причины вымирания динозавров около 66 миллионов лет назад. В новом исследовании ученые утверждают, что динозавры погибли отнюдь не от удара астероида. По словам команды из Королевской обсерватории Бельгии, основной причиной массовой гибели жизни на Земле стала пыль из измельченной породы, выброшенная в атмосферу планеты. Предполагается, что он заблокировал солнце и препятствовал фотосинтезу растений.

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