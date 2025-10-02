Такого ученые еще видели: обнаружены останки динозавра в возрасте 240 миллионов лет с чешуей

Находка удивила ученых

В Швейцарии ученые обнаружили почти полный скелет лариозавра (Lariosaurus valceresii). Возраст останков динозавра составляет 240 миллионов лет.

Об этом стало известно из исследования, опубликованного в Swiss Journal of Palaeontology.

Археологи назвали находку уникальной, поскольку на ней сохранились участки кожи в форме чешуи. Обычно мягкие ткани успевают разрушиться до того момента, как их обнаруживают.

Останки лазиозавра. Фото: Swiss Journal of Palaeontology

Благодаря открытию ученые выяснили, что лариозавр имел перепончатые лапы. Это позволяет заключить, что динозавры перемещались в воде, используя конечности как современные крокодилы. До этого считалось, что древние морские рептилии передвигались в первую очередь с помощью хвоста.

Напомним, ученые обнаружили окаменевшие останки динозавра, сохранившиеся настолько хорошо, что создают впечатление живого существа. Это открытие заставило ученых по-новому взглянуть на процесс окаменения, обычно предусматривающий замену органических тканей минералами.