ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
127
Время на прочтение
1 мин

Такого ученые еще видели: обнаружены останки динозавра в возрасте 240 миллионов лет с чешуей

Археологи назвали находку уникальной, поскольку на ней сохранились участки кожи в форме чешуи.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Находка удивила ученых

Находка удивила ученых

В Швейцарии ученые обнаружили почти полный скелет лариозавра (Lariosaurus valceresii). Возраст останков динозавра составляет 240 миллионов лет.

Об этом стало известно из исследования, опубликованного в Swiss Journal of Palaeontology.

Археологи назвали находку уникальной, поскольку на ней сохранились участки кожи в форме чешуи. Обычно мягкие ткани успевают разрушиться до того момента, как их обнаруживают.

Останки лазиозавра. Фото: Swiss Journal of Palaeontology

Останки лазиозавра. Фото: Swiss Journal of Palaeontology

Благодаря открытию ученые выяснили, что лариозавр имел перепончатые лапы. Это позволяет заключить, что динозавры перемещались в воде, используя конечности как современные крокодилы. До этого считалось, что древние морские рептилии передвигались в первую очередь с помощью хвоста.

Напомним, ученые обнаружили окаменевшие останки динозавра, сохранившиеся настолько хорошо, что создают впечатление живого существа. Это открытие заставило ученых по-новому взглянуть на процесс окаменения, обычно предусматривающий замену органических тканей минералами.

Дата публикации
Количество просмотров
127
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie