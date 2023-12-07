Такого вы еще не видели: ученые показали, как формируются человеческие конечности (видео)

Ученые получили четкое представление о том, как развиваются наши конечности, особенно на ранних стадиях.

Об этом пишет ScienceAlert.

Ученые из Китая изучили тысячи клеток из донорских эмбриональных тканей человека в возрасте от 5 до 9 недель. То, что они обнаружили, было похоже на попытку заглянуть за кулисы и увидеть, как природа формирует наши пальцы рук и ног.

Исследователи могли видеть, какие гены и когда были активны. Они узнали, что примерно на 7 неделе развития некоторые клетки получают сигнал исчезать, обнажая четкие формы пальцев рук и ног.

"И это не просто крутая наука, это имеет реальное значение. Иногда этот процесс идет не по плану, что приводит к распространенным деформациям конечностей. Если мы лучше поймем этот процесс, то, возможно, сможем найти способы предотвращения или лечения таких состояний", — поделились ученые.

Это открытие открывает путь к дальнейшим исследованиям. Теперь ученые смогут изучить, как незначительные изменения в этом процессе приводят к разным последствиям, и применить эти знания в разных областях медицины.

Напомним, ученые создали синтетические человеческие эмбрионы с использованием стволовых клеток, что является революционным достижением, позволяющим избежать потребности в яйцеклетках или сперме.

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