Такой жары еще не было: ученые предупредили о новых температурных рекордах в 2026 году

По расчетам ученых, в период с июля по сентябрь мир может накрыть экстремальная волна тепла, которая обновит исторические температурные максимумы.

В ближайшие месяцы могут стать очередным испытанием для планеты / © Associated Press

Климатологи предупреждают о высокой вероятности возникновения мощного природного явления Эль-Ниньо уже летом 2026 года.

По данным Центра прогнозирования климата NOAA, шансы на изменение текущей холодной фазы теплее в период с июня по август составляют 62%. Это может привести к беспрецедентным температурным аномалиям во всем мире.

Нынешняя холодная фаза, Ла-Нинья, во время которой температура моря была по меньшей мере на 0,5 °C ниже средней, подходит к концу. Если температура океана поднимется на 0,5 °C выше нормы и будет удерживаться на этом уровне, официально начнется период Эль-Ниньо.

Однако метеорологи AccuWeather не исключают развитие «супер Эль-Ниньо» — сценария, при котором температура воды превысит средние показатели на 2 °C. Вероятность такого развития событий к концу сезона ураганов в ноябре оценивается в 15%.

Эль-Ниньо обычно подавляет ураганную активность в Атлантике, однако оно оказывает существенное влияние на континентальный климат. Предыдущее подобное явление в 2023-2024 годах сделало 2024-й самым жарким годом за всю историю наблюдений.

Ученые отмечают, что кроме естественных колебаний океана, на планету продолжают давить глобальные изменения климата, вызванные деятельностью человека. Таким образом, сочетание антропогенного фактора и мощного «супер Эль-Ниньо» создает предпосылки для новых температурных антирекордов.

Ранее сообщалось, что к 2070 году некоторые регионы мира могут оказаться непригодными для жизни из-за жары и влажности. Под угрозой – Бразилия, Амазония и тропики.

