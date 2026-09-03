Там, где Иисус ходил по воде: археологи нашли удивительное место из Библии

Галилейское море обнажило древний порт времен Иисуса / © Pixabay

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На берегу Галилейского моря в Израиле из-за падения уровня воды стала заметна часть древнего порта Капернаума — города, который в Новом Завете тесно связан с Иисусом Христом и его учениками. Археологи считают, что гавань могла использоваться рыболовными лодками около двух тысяч лет назад.

Именно с Галилейским морем связана одна из самых известных библейских историй — о том, как Иисус шел по воде к лодке своих учеников.

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Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Обнаружили возле Капернаума

Снижение уровня воды в Галилейском море еще в ноябре 2025 года обнажило части древнего портового сооружения. Исследователи увидели два параллельных ряда больших камней, расположенных примерно в трех-четырех метрах друг от друга.

Между ними образовывалось защищенное пространство для швартовки. По оценкам специалистов, одновременно там могли находиться две лодки.

Также на месте сохранился камень пирамидальной формы. Считается, что он мог служить своеобразным ориентиром для заходивших в гавань судов.

В отличие от современных сплошных пирсов, портовые сооружения римских времен могли иметь отдельные углубленные места, где швартовали лодки. Именно такую конструкцию исследователи увидели у древнего Капернаума.

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Какая связь находки с Иисусом

Капернаум был древним рыболовным поселением на северном берегу Галилейского моря. Согласно Новому Завету, после отъезда из Назарета Иисус сделал город одним из главных мест своей деятельности. Здесь также жили или находились некоторые из его учеников.

В то же время у археологов нет доказательств, что Иисус или его апостолы пользовались именно этим причалом. Речь идет о портовом здании той эпохи, которое могло принимать лодки, похожие на описанные в Евангелиях.

Археолог отец Эухенио Альята отметил, что такие лодки были достаточно вместительными для группы из Иисуса и его апостолов.

Где, за Библией, Иисус ходил по воде

В Евангелии от Иоанна рассказывается, что ученики Иисуса отправились на лодке через Галилейское море в Капернаум. Во время сильной непогоды они увидели приближающегося к ним Иисуса, идя по воде.

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Однако точного места этого события Библия не называет. Поэтому связывать обнаруженный порт непосредственно с точкой, где, согласно Евангелию, Иисус ступил на воду, археологи не могут.

Капернаум упоминается в Новом Завете и в связи с другими чудесами. В частности, Евангелие рассказывают об исцелении тещи апостола Петра, парализованного мужа и слуги римского сотника. В Евангелии от Матфея также описана история о рыбе, во рту которой Петр нашел монету для уплаты храмового налога.

В Галилейском море уже находили лодку времен Иисуса

Важной археологической находкой в этом регионе стала древняя рыбацкая лодка, обнаруженная в 1986 году во время сильной засухи. Падение уровня воды тогда обнажило берег недалеко от кибуца Гиносар.

Братья Моше и Юваль Луфани обнаружили в иле железные гвозди, а в ходе дальнейших работ исследователи обнаружили остатки деревянного судна.

Специалисты установили, что лодка принадлежит к римской эпохе, а радиоуглеродная датировка отнесла ее к первому веку. Судно имело около восьми метров в длину, передвигалось с помощью весел и паруса и могло перевозить около 12 человек.

Именно такие лодки могли использовать рыбаки на Галилейском море в период, к которому относятся описанные в Новом Завете события.

Напомним, археологи, производящие раскопки на берегу Галилейского моря на севере Израиля, заявили, что им удалось идентифицировать Бетсаиду — библейский город, связанный с Иисусом и тремя его апостолами.

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