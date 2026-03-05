Тараканы придумали радикальный метод сохранения супружеской верности: шокирующее исследование

Тараканы-каннибалы откусывают друг другу крылья ради верности

Тараканы-каннибалы, известные своей жуткий привычкой откусывать друг другу крылья после спаривания, делают это по неожиданной причине — ради сохранения супружеской верности. Как только пара формируется таким образом, насекомые начинают агрессивно отгонять со своей территории любых других представителей своего вида, уделяя внимание исключительно своему партнеру.

Об этом пишет Royal Society Open Science .

Жестокий ритуал ради семьи

Японские ученые исследовали поведение тараканов вида Salganea taiwanensis, которые питаются трухлявой древесиной и строят в ней гнезда. После спаривания эти насекомые съедают крылья друг друга. Поскольку крылья почти не имеют питательной ценности, исследователи пришли к выводу, что этот странный ритуал служит механизмом сохранения партнера рядом на всю жизнь для совместного воспитания потомства в течение нескольких сезонов.

Чтобы проверить гипотезу о супружеской верности, исследователи провели эксперимент: они подселялись к уже сложившимся парам посторонних особей. Появление незваного гостя, независимо от его пола, мгновенно вызвало агрессию у супругов.

Защита гнезда и партнера

Тот таракан, который первым замечал чужака, начинал его таранить и отгонять от гнезда. Партнер мог активно присоединиться к драке или демонстрировал неприветливое поведение — копал субстрат или качал брюшком. Иногда пара даже блокировала вход в свое жилище опилками, чтобы защитить территорию.

Интересно, что среди пар, еще не спарившихся и не съевших крылья друг друга, агрессии к чужакам почти не наблюдалось. Это первый научно подтвержденный пример выборочной агрессии и социальной привязанности к конкретному партнеру среди беспозвоночных.

"После объединения в пару с помощью этого ритуала как самцы, так и самки постоянно отвергали злоумышленников обоих полов, при этом никогда не атакуя и не заменяя своего установленного партнера", - отмечает Royal Society Open Science.

