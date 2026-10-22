Таяние льда изменяет Землю неожиданным образом: ученые обнаружили удивительный эффект

Земля становится круглее / © Фото из открытых источников

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Земная кора кажется неподвижной, но в действительности она способна медленно изменять форму под давлением огромных масс льда и воды. Когда ледники тают, нагрузка на одни участки уменьшается, а в других она возрастает. Поэтому поверхность планеты буквально перестраивается — и этот процесс ученые уже могут измерять.

Об этом пишет Gizmodo.

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Как Земля «расправляется» после таяния льда

Представьте матрас, на котором многие годы лежал тяжелый предмет. Если его убрать, поверхность не мгновенно, но постепенно восстанавливает форму. Нечто подобное происходит с земной корой после потери льда: вес ледниковых щитов уменьшается, и поверхность у полюсов начинает подниматься.

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Исследователь Кристофер Коцакис проанализировал спутниковые измерения перемещений земной поверхности за 1997-2015 годы. Результаты показали, что в период с 2011 по 2015 год полярные области поднимались примерно на 0,5–1 миллиметр в год. В то же время выпуклость твердой поверхности Земли на экваторе постепенно уменьшалась. Эти изменения скудны для планеты, но достаточно велики, чтобы их можно было зафиксировать точными приборами.

Важно, что речь идет именно о твердой поверхности Земли, а не о всей планете вместе с океанами. Талая вода перемещается в моря и океаны, изменяя распределение массы. Поэтому форма земной коры и форма всей планеты с учетом воды могут изменяться по-разному.

Есть еще один нюанс: талая вода не исчезает, а попадает в океаны и изменяет распределение массы на планете. Из-за этого меняется не только форма земной коры, но и гравитационное поле Земли, то есть то, как распределена сила тяжести в разных местах. Американский геофизический союз объясняет, что эти процессы не обязательно происходят одинаково: земная кора реагирует на изменение нагрузки, а гравитационное поле — на перемещение воды и другие изменения распределения массы.

Это не означает, что Земля стала опасной или ее форма радикально изменится в ближайшее время. Это очень медленные процессы, которые можно зафиксировать только благодаря сверхточным измерениям. Они показывают, что таяние ледников влияет не только на уровень океана и климат, но и на физические характеристики самой планеты.

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Напомним, масса воды и льда влияет и на движение Земли вокруг собственной оси. Когда масса перераспределяется между разными участками планеты, это может незначительно изменять скорость ее вращения, а значит, и продолжительность суток.

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