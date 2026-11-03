Таяние льда может запустить необратимые изменения на планете: чем грозит превышение порога 1,5°C

Глобальное потепление выше 1,5°C может на век изменить ледники и океаны / © Reuters

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Глобальное потепление свыше 1,5°C может повлечь за собой масштабные и кое-где необратимые изменения в криосфере Земли — части планеты, где вода находится в твердом состоянии. Под угрозой оказываются ледниковые щиты, горные ледники, морской лед, снежный покров и вечная мерзлота. Об этом говорится в двух отчетах, подготовленных с участием Международной инициативы по климату криосферы (ICCI) и Программы ООН по окружающей среде (UNEP), которые обнародовали 2 ноября 2026 года.

О выводах исследователей пишет IFLScience.

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Почему превышение 1,5°C грозит ледникам

Ученые рассмотрели последствия превышения целевого показателя Парижского климатического соглашения — ограничение долгосрочного глобального потепления до 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем. В отчетах отмечается: чем выше будет температура и чем дольше она будет оставаться над этим порогом, тем масштабнее могут стать потери льда.

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Оба документа — State of the Cryosphere 2026: Cost of Overshoot и Overshoot and the Cryosphere: Averting Global Meltdown — описывают риски для полярных ледниковых щитов, горных ледников, морского льда и мерзлоты. Их подготовили с участием десятков ученых, исследующих полярные и горные регионы.

Последствия уже ощутимы в горных районах. Например, в регионе Гиндукуш-Гималаи при нынешней климатической политике ледники могут сохранить только 41% своей нынешней массы. При ограничении потепления до 1,5°C этот показатель мог бы составить 83%, говорится в отчете.

Таяние льда может изменить океанические течения

Талая вода, попадающая в Мировой океан, влияет на его свойства и циркуляцию. Ученых беспокоит, в частности, Атлантическая меридиональная опрокидывающаяся циркуляция (AMOC) — масштабная система течений, переносящая тепло между тропическими и северными широтами.

По сценарию потепления на 3 ° C эта система может полностью остановиться еще до 2100 года. Это, предостерегают авторы отчетов, способно серьезно изменить распределение температур и погодные условия в разных частях света.

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Еще одна опасность связана с таянием вечной мерзлоты. Когда промерзшие почвы оттаивают, они высвобождают парниковые газы, в частности углекислый газ и метан, ранее накопленные в них. Это может дополнительно усиливать глобальное потепление.

Поможет ли возврат к отметке 1,5°C

Авторы отчетов отмечают, что даже возвращение глобальной температуры ниже 1,5 ° C не обязательно сохранит криосферу в ее нынешнем состоянии. Для относительной стабильности замерзших регионов в течение следующих веков может потребоваться потепление примерно на 1°C или даже ниже.

В то же время, исследователи считают, что масштабы потерь еще можно ограничить. Для этого необходимо как можно скорее сокращать выбросы парниковых газов, развивать возобновляемую энергетику, повышать энергоэффективность, уменьшать выбросы метана и черного углерода и прекращать уничтожение лесов. В отчете ICCI также отмечается необходимость вернуть глобальную температуру ниже 1,5°C как можно скорее.

Публикация отчетов состоялась в преддверии климатической конференции ООН COP31, которая пройдет в Анталии, Турция, с 9 по 20 ноября 2026 года. Одним из ключевых вопросов участников саммита станет то, как ограничить превышение климатической цели и уменьшить его последствия.

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Таяние льда уже меняет горные регионы

В высокогорной Азии ледники являются важнейшим источником воды для больших речных систем, от которых зависят сотни миллионов людей. Ученые фиксируют, что ледники Гималаев и Тибетского нагорья тают быстрее, чем считалось ранее: изменения температуры и других климатических показателей ускоряют потерю их массы.

В европейских горах потепление опасно не только для ледников, но и для вечной мерзлоты. Она раньше скрепляла горные породы, но из-за ее оттаивания склоны становятся нестабильными, а каменные обвалы учащаются. По оценкам исследователей, на Монблане в десять раз увеличится количество значительных обвалов.

Отдельную угрозу представляет таяние антарктического ледника Твейтса, который называют ледником Судного дня. Он уже обеспечивает около 4% глобального повышения уровня моря, а новые расчеты показывают, что его вклад к концу века может быть больше, чем предполагали предыдущие модели.

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