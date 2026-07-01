Тайна 400 золотых монет раскрыта спустя 30 лет: клад с морского дна рассказал свою историю

Золотые монеты и ювелирные изделия, найденные на дне моря

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Более 400 золотых монет, найденных на морском дне у берегов Девона в Англии, наконец раскрыли свою тайну. После трех десятилетий археологических исследований и работы в архивах учёным удалось идентифицировать затонувший корабль.

Об этом сообщает издание Daily Galaxy.

Всё началось в 1995 году, когда водолазы Группы морской археологии Юго-Запада обнаружили неожиданную коллекцию монет и артефактов на глубине около 18 метров. Наряду с золотыми монетами с морского дна подняли золотые украшения, самородок чистого золота, керамику, пушки, якоря и фрагменты дерева и веревок. Место гибели корабля простиралось примерно на 30 метров вдоль дна, однако ни одна из первых находок не давала ответа на главный вопрос: какое именно судно здесь затонуло?

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Руководитель исследовательского отдела Британского музея Джереми Хилл вспоминает свои первые впечатления от находки: «Обнаружение африканского золота на морском дне у берегов Девона стало потрясающей находкой, которая породила множество вопросов о том, как оно там оказалось».

Оловянная ложка решила всё

Прорыв в расследовании обеспечили два предмета, которые казались гораздо менее впечатляющими, чем золото. Анализ показал: оловянная миска и ложка, поднятые с места кораблекрушения, имеют нидерландское происхождение. Параллельно морской историк Иэн Фриел обнаружил в архивах документы с описанием торгового судна, груз которого почти точно совпадает с найденными артефактами.

Так исследователи вышли на «Дом ван Кейлен» — нидерландское торговое судно XVII века, перевозившее марокканское золото. Монеты, которые сейчас выставлены в Британском музее, были отчеканены на берберском побережье Марокко из чистого западноафриканского золота.

9 000 дукатов — золотых марокканских монет

Дэйв Парем, профессор морской археологии Борнмутского университета и редактор новой книги об этом расследовании, раскрыл подробности груза «Дома ван Кейлена»: «Среди груза было 150 мешков гуммиарабика, 64 мешка калийной селитры, 320 козьих шкур и 9 000 берберских дукатов — золотых марокканских монет».

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По его словам, большую часть груза удалось поднять ещё в XVII веке, однако более 400 монет пролежали на дне вплоть до 1995 года.

Часть крупной торговой сети

Идентификация корабля позволяет вписать находку в более широкий контекст торговли между Марокко и Северной Европой в XVII веке. Как поясняет Британский музей, нидерландские купцы обменивали свои изделия на западноафриканское золото, которое поступало через Марокко, а затем переплавляли его в нидерландские монеты — одну из ведущих торговых валют той эпохи.

Среди находок — также марокканские украшения XVI–XVII веков, которые исследователи характеризуют как редкие сохранившиеся образцы той эпохи. Парем подчеркивает, что это открытие проливает новый свет на богатство саадских шерифов и является материальным доказательством морских связей между Марокко, Нидерландами и Великобританией.

Остается много тайн

Несмотря на идентификацию судна, «Дом ван Кейлен» по-прежнему таит в себе немало загадок. Ни одного изображения корабля не сохранилось, а его размеры можно лишь приблизительно оценить по следу на морском дне.

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«Чтобы ответить на этот вопрос, потребовалась команда специалистов, работавших сообща. Теперь можно рассказать историю о том, как нидерландский корабль с североафриканским золотом на борту потерпел крушение у берегов Англии. Она напоминает нам, сколько всего ещё ждёт своего открытия на дне наших морей», — подытожил Джереми Хилл.

Напомним, ранее в восточной части Норвегии археологи сделали одно из самых масштабных открытий последних лет — более 3000 серебряных монет эпохи викингов.

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