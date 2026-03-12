Тайна 500-летнего образа: ученые ошарашили открытием о глазах Девы Марии (фото)

Тильма с образом Гваделупской Богородицы / © Getty Images

Исследователи тильмы (плаща) с образом Гваделупской Богородицы обнаружили в ее глазах 13 микроскопических фигур, которые невозможно увидеть без цифрового увеличения. Анализ показывает, что изображение нанесено без мазков кисти, а состав пигментов неизвестен науке. Этот артефакт продолжает разрушать рациональные теории ученых.

Об этом сообщает Daily Mail.

Явление на изображении Гваделупской Богородицы можно считать чудом

Таинственная особенность, обнаруженная на одном из самых известных религиозных образов в мире, может не иметь привычного научного объяснения. Некоторые исследователи даже предполагают, что это явление можно считать чудом. Речь идет о тильме Гваделупской Богородицы — плаще, изготовленном из волокон кактуса, на котором, по христианской традиции, чудесным образом появилось изображение Девы Марии. Во время анализа ученые заявили, что в глазу образа обнаружили по меньшей мере 13 микроскопических человеческих фигур.

Эти отражения настолько крошечные, что их можно разглядеть только после значительного цифрового увеличения. По мнению исследователей, они могут изображать людей, которые присутствовали во время первой демонстрации реликвии в XVI веке.

После обработки снимков высокого разрешения исследователи также обратили внимание на то, что элементы лица, рук, одежды и плаща выглядят так, будто были нанесены одновременно — без предварительных набросков, исправлений или видимых мазков кисти.

«Изображение нашей госпожи Гваделупской было предметом многочисленных технических исследований с 1751 года», — отметили исследователи.

Они подчеркнули, что несмотря на многолетние попытки его изучения, «ни один из результатов не дал убедительного научного объяснения, которое и по сей день противоречит науке и человеческой логике».

Образ хранится на плаще — тильме — Хуана Диего, коренного жителя Мексики, который принял христианство в XVI веке. По его словам, в 1531 году неподалеку от Мехико ему явилась Дева Мария. Согласно церковной традиции, изображение появилось на плаще внезапно, когда Хуан Диего показал его первому архиепископу Мехико Хуану де Сумарраги. Свидетели этого события были поражены увиденным, а сам артефакт впоследствии стал одной из самых почитаемых реликвий в Северной и Южной Америке.

Что заметили в глазу Девы Марии на изображении?

Дальнейшие исследования микроскопических отражений показали, что они могут содержать по меньшей мере 13 человеческих фигур, отраженных в глазу Девы Марии в частности тех, кто, по легенде, присутствовал во время первого показа тильмы.

Об этих выводах говорится в отчете «Чудесное изображение нашей госпожи Гваделупской», подготовленном Католической церковью Святого Михаила Архангела в штате Техас. В документе обобщены результаты различных исследований этой реликвии, которые проводились в течение нескольких веков.

Изображение в зрачке Богородицы

Тильму Гваделупской Богородицы называют «второй по значению реликвией в истории»

В то же время тема снова активно обсуждается в Интернете. Некоторые пользователи называют тильму Гваделупской Богородицы «второй по значению реликвией в истории», уступая лишь плащанице Иисуса Христа.

«Я прочитал это трижды, и мой рациональный ум постоянно исчерпывает объяснения. Наука продолжает подтверждать то, что вера знала давно. Но я все равно сохраняю веру в науку», — написал один из пользователей соцсети X.

В то же время другие комментаторы относятся к таким утверждениям скептически. Один из них отметил: «Я почти уверен, что художники XVI века знали, как искажаются изображения, когда они отражаются на изогнутых поверхностях».

Цвета без краски на изображении Богородицы

В 1936 году небольшой образец волокна из плаща передали для анализа нобелевскому лауреату по химии Рихарду Куну. После исследования он сообщил, что пигменты не соответствуют ни одним известным красителям растительного, животного или минерального происхождения. По результатам анализа, химический состав красящих веществ не удалось определить по классификациям пигментов, которые были известны в то время.

Изображение людей в зрачке Богородицы

В 1979 году исследование повторили уже с использованием более современных технологий. Биофизик Филипп Серна Каллахан вместе с искусствоведом Джоди Б. Смитом провели анализ с помощью инфракрасной фотографии. Они создали высококачественные сканы, которые позволили выявить детали, незаметные для человеческого глаза. Исследователи сосредоточились на том, как изображение взаимодействует со светом и как именно цвета распределяются на ткани.

В результате ученые заявили, что большие участки изображения имеют необычно однородный вид: цветные области простираются по ткани без характерных для традиционной живописи слоев краски.

Кроме того, инфракрасные снимки показали, что пигменты по-другому реагируют на свет, чем обычные краски, создавая легкие изменения яркости в зависимости от угла обзора.

По мнению исследователей, технологию создания такого изображения сложно объяснить традиционными художественными методами XVI века. Поэтому вопрос о том, как именно были нанесены цвета, остается открытым.

Сам плащ изготовлен из грубых волокон кактуса магей — материала, который обычно разрушается уже через несколько десятилетий. Однако эта ткань сохранилась почти 500 лет без существенных повреждений.

Размеры тильмы составляют примерно 1,5 на 0,9 м. Она состоит из двух кусков ткани, соединенных простым центральным швом. Несмотря на длительное воздействие дыма свечей, влажности, пыли и постоянные прикосновения паломников, ткань осталась неповрежденной.

Исследования также показали, что материал имеет необычную устойчивость к насекомым и пыли, а цвета образа сохранили свою яркость даже после длительного периода без защитного покрытия.

Копии изображения Богородицы портились, а оригинал оставался неизменным

В XVIII веке художники создали две копии этого изображения на подобной ткани из волокон кактуса, используя лучшие художественные техники того времени. Однако обе копии испортились уже через несколько десятилетий, тогда как оригинал остался почти неизменным. Даже попытки изменить изображение не дали результата. В частности, художники добавляли декоративные элементы — корону и ангелов. Однако эти детали со временем исчезли, тогда как основной образ остался нетронутым.

Исследователи также не смогли точно определить, каким способом было создано само изображение. На ткани не обнаружили ни мазков кисти, ни эскизов, ни остатков краски.

Некоторые ученые предполагают, что цвета как бы расположены немного над поверхностью волокон, а не впитываются в ткань.

«При детальном рассмотрении цвета исчезают, и видно только саму ткань», — отметили исследователи.

В то же время скептики призывают не делать поспешных выводов. Часть ученых считает, что необычные детали могут быть результатом обработки изображений или визуальных иллюзий, а не намеренно созданных элементов.

Несмотря на разные мнения, тильма Гваделупской Богородицы и в дальнейшем вызывает значительный интерес как верующих, так и ученых.

К слову, в прошлом году в Италии разразился скандал из-за «чудотворной» статуи Девы Марии в Тревиньяно-Романо, которая с 2016 года якобы «плакала» кровью. Следствие и ДНК-экспертиза, проведенная в феврале 2025 года, доказали, что красные следы на лице фигуры принадлежат опекунке статуи Джизелли Кардиа. Женщина годами собирала с паломников огромные пожертвования, заявляя о пророчествах и «умножении блюд». Ватикан официально опроверг сверхъестественность этих явлений, а прокуратура открыла дело по факту мошенничества.