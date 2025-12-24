Тайна 5200 отверстий в горе: археологи приблизились к разгадке "Полосы дыр"

Монте-Сьерпе. Фото: Сиднейский университет

Реклама

В перуанской долине Писко археологи представили новые данные об одном из самых загадочных объектов Анд — полосе из примерно 5200 отверстий, вырезанных в склоне горы Монте-Сьерпе. Конструкция, известная как «Полоса дыр», десятилетиями оставалась без убедительного объяснения.

Об этом сообщило издание New Atlas.

Используя дроны для детального картографирования, ученые зафиксировали четкую упорядоченность отверстий: они расположены блоками, разделены на секции и повторяют одинаковые числовые узоры. По словам ведущего автора работы, цифрового археолога Джейкоба Бонгерса, такая структура может указывать на функциональное назначение объекта, а не на случайное или чисто декоративное происхождение.

Реклама

Монте-Сьерпе состоит из неглубоких ям шириной от 1 до 2 метров и глубиной до 1 метра. Хотя издалека полоса выглядит сплошной, на самом деле она разделена проходами, которые позволяют передвигаться по склону. Анализ почвы обнаружил в ямах пыльцу кукурузы, а также следы тростника, тыквы, амаранта, хлопка и перца чили. Эти культуры не растут в засушливой местности, где расположен объект, что свидетельствует об их целенаправленном занесении людьми.

Исследователи предполагают, что отверстия могли использоваться для размещения товаров, и рассматривают Монте-Сьерпе как элемент коренной системы обмена и учета. Они обращают внимание на сходство структуры с инковским кипу — узелковой системой фиксации количества и ресурсов, однако отмечают, что речь идет именно о гипотезе.

Радиоуглеродный анализ показывает, что объект активно использовали в XIV веке, в позднем промежуточном периоде, когда регионом доминировало королевство Чинча. Исторические источники описывают чинча как развитых торговцев, которые контролировали сети обмена вдоль побережья и вглубь материка еще до прихода инков. Монте-Сьерпе расположен вблизи доиспанских путей между различными экологическими зонами.

Ученые подчеркивают, что отверстия не были хранилищами в современном понимании. По их словам, они могли выполнять роль визуальных маркеров количества, что позволяло оценивать объем товаров без использования денег. Позже, во времена Империи инков, такая инфраструктура могла быть переосмыслена для нужд государственного учета.

Реклама

«Полоса дыр» известна науке с 1933 года — тогда ее заметили на аэрофотоснимках, опубликованных в National Geographic. С тех пор выдвигались разные версии ее назначения — от оборонительного сооружения до системы сбора воды. Новое исследование не дает окончательного ответа, однако, по словам авторов, предлагает самые убедительные на сегодня аргументы относительно происхождения Монте-Сьерпе.

Напомним, в США обнаружили единственное сохранившееся в мире следы динозавра с извилистой траекторией. Ученые выяснили, что древний зауропод мог хромать во время своего путешествия.