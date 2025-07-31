Тайна 6000-летнего города на дне Карибов: открытие, о котором умолчали

Предполагаемый потерянный город Куба был обнаружен канадской экспедицией в 2001 году, но его дальнейшее изучение никогда не проводилось. / © Daily Mail

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Таинственные каменные структуры на дне Карибского моря, которые могли перевернуть представление о развитии человечества, уже более двух десятилетий остаются без исследования.

Об этом пишет Daily Mail .

В 2001 году морской инженер Паулина Зелицкий и ее муж Пол Вайнцвайг из компании Advanced Digital Communications (ADC) сообщили об обнаружении на глубине более 600 метров у побережья Кубы каменных образований, похожих на пирамиды, круглые здания и другие архитектурные формы. Они окрестили это место затонувшим городом.

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"Это действительно прекрасное сооружение, которое действительно похоже на большой городской центр", - отмечала тогда Зелицкий.

Скептики утверждают, что это естественное скальное образование, монумент Йонагуни имеет форму пирамиды с поразительно прямой лестницей, которая кажется высеченной вручную. / © Daily Mail

По мнению исследователей, возраст этих руин мог достигать более 6000 лет, что делало бы их старше египетских пирамид. Такое открытие могло бы подвергнуть сомнению общепринятую хронологию цивилизаций. Однако после начального громкого заявления дальнейшие исследования не состоялись.

Одной из причин явилась скептическая реакция научного сообщества. Геолог Мануэль Итурральде-Винент из Музея природной истории Кубы заявил, что каменные структуры могут быть естественными образованиями.

"Было бы совершенно безответственно говорить, что это было, пока у нас нет доказательств", - заявила также Зелицкий в комментарии BBC в 2001 году.

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Скептики указывают на то, что для погружения таких сооружений на глубину свыше 600 метров понадобилось бы около 50 000 лет – во времена, когда Homo sapiens еще не создавали города. Это не укладывается ни в одну из известных исторических моделей.

"Это странно, это ненормально; мы никогда раньше не видели ничего подобного, и у нас нет этого объяснения", - заявил Итурральде в комментарии The Washington Post.

"Было бы здорово, если бы Зелицкий и Вайнцвайг были правы, но это очень далеко от всего, что мы видели в Новом Свете того периода", - добавил археолог Майкл Фоут из Университета штата Флорида.

Некоторые пользователи соцсетей считают, что исследования могли остановить намеренно, чтобы скрыть следы цивилизации, которая существовала до ледникового периода. Они связывают эти развалины с легендарной Атлантидой.

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Так называемая "мертвая тишина" вокруг кубинского объекта на фоне современных технологий и интереса к альтернативной археологии вызывает все больше вопросов.