Тайна археоптерикса: ученые обнаружили у протоптах набор странных, ранее не виденных черт

Археоптерикс / Реконструкция ШИ

Реклама

Группа ученых под руководством кураторки отдела ископаемых рептилий Музея Филда в Чикаго Джингмай О'Коннор опубликовала результаты детального анализа черепа археоптерикса, считающегося переходным звеном между динозаврами и птицами. Исследователи идентифицировали в окаменелости набор уникальных особенностей ротового аппарата, помогающих этому животному эффективнее питаться, чтобы обеспечить энергией активный полет.

Об этом пишет Live Science со ссылкой на статью в журнале The Innovation.

Скрытые зубы и эволюция языка

Во время нового исследования ученые обнаружили в черепе крошечную кость, указывающую на то, что археоптерикс имел очень подвижный и гибкий язык. Но самым неожиданным открытием стали следы мягких тканей на небе.

Реклама

Авторы работы интерпретируют их как «оральные папиллы» – это мелкие зубовидные выросты, отсутствующие у нелетающих динозавров, но распространенные у современных птиц. Эти структуры функционировали как дополнительные «крючки», помогавшие хищнику надежно удерживать скользкую добычу и направлять ее в горло. Это значительно повышало эффективность охоты и потребление пищи.

Сенсорный клюв для поиска пищи

Еще одна уникальная находка – это необычные отверстия для нервов на самом кончике челюсти древнего ящура. Ученые предполагают, что это ранний эволюционный аналог органа кончика клюва, который сегодня можно встретить у уток, куликов и попугаев.

Это сложная сенсорная система, которая позволяет птицам чувствовать пищу на ощупь, когда они копаются в земле, иле или мутной воде. Наличие такого органа свидетельствует о том, что археоптерикс имел гораздо более сложное поведение и стратегию выживания, чем простое «хватание» добычи зубами.

"Новые данные свидетельствуют о том, что эволюция этих признаков могла быть вызвана повышенными энергетическими потребностями, связанными с появлением активного махового полета", - отметила в комментарии изданию Джингмай О'Коннор.

Реклама

Скептический взгляд

Впрочем, не все ученые согласны с такими смелыми выводами коллег. Палеонтолог Кристиан Фот из Музея естествознания в Берлине, не участвовавшего в этом исследовании, призвал к осторожности в интерпретациях.

Эксперт подтвердил, что новые находки интересны, но выразил сомнение в существовании именно сенсорного органа на клюве археоптерикса. По его мнению, эти адаптации могли просто помогать удерживать добычу в пасти, но не обязательно свидетельствуют о прямой связи со способностью к активному полету.

Напомним, ученые описали новый вид тетрапода, который 307 млн лет назад решил «переквалифицироваться» и превратился из хищника в вегетарианца . Теперь это животное считают одним из пеших, кто начал экспериментировать с травоядным питанием на суше.