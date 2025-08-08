- Дата публикации
Тайна Атлантиды усугубляется: открытие на дне океана указывает на давнюю катастрофу
Новое исследование океанского дна обнаружило следы древней катастрофы, которая могла уничтожить легендарный город.
Открытие на дне океана обнаружило доказательства катастрофического события, которое может быть связано с уничтожением легендарного потерянного города Атлантида . Это открытие укрепляет спорную гипотезу, что около 12 800 лет назад Земля столкнулась с кометой, что спровоцировало масштабные изменения климата.
Daily Mail
Подробные доказательства давней катастрофы
Ученые из Университета Южной Каролины обнаружили в осадочных породах на дне залива Баффина металлические обломки, кометную пыль и тысячи крохотных микросферул. Эти находки, датированные 12800 годами, укрепляют гипотезу столкновения в период позднего дриаса.
Согласно этой теории, Земля прошла сквозь обломки кометы, что повлекло за собой ударные волны и массовые наводнения. Это привело к нарушению океанических течений и быстрому охлаждению климата, сопровождавшемуся вымиранием мегафауны.
Археолог Марк Янг, соавтор исследования, отмечает, что в прошлом подобные события похолодания происходили десятки раз. Однако ни одно из них не сопровождалось вымиранием животных, исчезновением человеческих популяций и отложением глобального слоя кометных обломков, как это произошло в период позднего дриаса.
Состав и происхождение частиц
Команда ученых исследовала четыре керны осадочных пород, взятых из разных глубин. В слоях, соответствующих периоду 12800 лет назад, были найдены частицы, указывающие на внеземное происхождение.
В частности, были обнаружены железо- и кремнеземсодержащие сферические частицы. Они имеют пузыри, разветвленные поверхности и аэродинамическую форму, что свидетельствует об их быстром перемещении в воздухе.
Исследователи также обнаружили:
выразительный всплеск платины — редкого элемента, часто содержащегося во внеземных объектах.
частицы из металла, богатого хромом. Такие металлы обычно находят в определенных типах метеоритов.
фрагменты расплавленного стекла и зерна, которые могли образоваться только при очень высоких температурах.
слиты воедино кусочки никеля, железо-хром-никелевых сплавов и оксидов, обнаруженные на кварцевых и магнетитовых зернах.
Эти частицы имеют сходство с образцами кометной пыли, найденными в Южной Каролине.
Первые доказательства со дна океана
Марк Янг подчеркнул, что это первое в истории исследование, в котором для проверки гипотезы были использованы осадочные породы со дна океана. «Это первое и единственное геохимическое свидетельство в пользу этой гипотезы», — заявил он, добавив, что найти эти доказательства с первой попытки очень перспективно.
Однако команда отмечает, что обнаруженная аномалия не является прямым доказательством столкновения. Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что находки связаны с ударом, а также точно установить связь между этим столкновением и изменениями климата.
