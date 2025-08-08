Тайна Атлантиды усугубляется: открытие на дне океана указывает на давнюю катастрофу

древние руины на дне океана / Иллюстративное изображение

Открытие на дне океана обнаружило доказательства катастрофического события, которое может быть связано с уничтожением легендарного потерянного города Атлантида . Это открытие укрепляет спорную гипотезу, что около 12 800 лет назад Земля столкнулась с кометой, что спровоцировало масштабные изменения климата.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Подробные доказательства давней катастрофы

Ученые из Университета Южной Каролины обнаружили в осадочных породах на дне залива Баффина металлические обломки, кометную пыль и тысячи крохотных микросферул. Эти находки, датированные 12800 годами, укрепляют гипотезу столкновения в период позднего дриаса.

Согласно этой теории, Земля прошла сквозь обломки кометы, что повлекло за собой ударные волны и массовые наводнения. Это привело к нарушению океанических течений и быстрому охлаждению климата, сопровождавшемуся вымиранием мегафауны.

Археолог Марк Янг, соавтор исследования, отмечает, что в прошлом подобные события похолодания происходили десятки раз. Однако ни одно из них не сопровождалось вымиранием животных, исчезновением человеческих популяций и отложением глобального слоя кометных обломков, как это произошло в период позднего дриаса.

Состав и происхождение частиц

Команда ученых исследовала четыре керны осадочных пород, взятых из разных глубин. В слоях, соответствующих периоду 12800 лет назад, были найдены частицы, указывающие на внеземное происхождение.

В частности, были обнаружены железо- и кремнеземсодержащие сферические частицы. Они имеют пузыри, разветвленные поверхности и аэродинамическую форму, что свидетельствует об их быстром перемещении в воздухе.

Исследователи также обнаружили:

выразительный всплеск платины — редкого элемента, часто содержащегося во внеземных объектах.

частицы из металла, богатого хромом. Такие металлы обычно находят в определенных типах метеоритов.

фрагменты расплавленного стекла и зерна, которые могли образоваться только при очень высоких температурах.

слиты воедино кусочки никеля, железо-хром-никелевых сплавов и оксидов, обнаруженные на кварцевых и магнетитовых зернах.

Эти частицы имеют сходство с образцами кометной пыли, найденными в Южной Каролине.

Первые доказательства со дна океана

Марк Янг подчеркнул, что это первое в истории исследование, в котором для проверки гипотезы были использованы осадочные породы со дна океана. «Это первое и единственное геохимическое свидетельство в пользу этой гипотезы», — заявил он, добавив, что найти эти доказательства с первой попытки очень перспективно.

Однако команда отмечает, что обнаруженная аномалия не является прямым доказательством столкновения. Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что находки связаны с ударом, а также точно установить связь между этим столкновением и изменениями климата.

