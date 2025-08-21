Тайна Бермудского треугольника наконец-то раскрыта

Корабль тонет в Бермудском треугольнике / © Getty Images

В течение десятилетий Бермудский треугольник оставался загадкой для ученых и поклонников конспирологических теорий. Однако сейчас появилось научное объяснение этого феномена.

Об этом пишет Lad Bible.

Морской участок между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами долгое время был известен из-за многочисленных исчезновений судов и самолетов. Особую славу треугольник приобрел после 1945 года, когда во время учебного полета бесследно исчез «Рейс 19» — группа из пяти американских бомбардировщиков. С тех пор аномалии в этом регионе часто объясняли действием сверхъестественных сил.

Когда нет научных ответов, люди склонны видеть в событиях «деятельность пришельцев». В частности, выдвигалась версия, что именно этот участок океана является порталом для инопланетян. В течение лет здесь сообщали о вероятных наблюдениях НЛО, а также о появлении «кораблей-призраков». Некоторые даже сравнивали треугольник с «морем чудовищ» из мифических рассказов, но настоящее объяснение оказалось гораздо проще.

Тайна Бермудского треугольника — версия ученых

Документальный сериал Channel 5 «Загадка Бермудского треугольника» выдвинул естественное объяснение. Океанограф Саймон Боксалл из Университета Саутгемптона заявил, что причиной исчезновений могут быть «аномальные» или «блуждающие волны» .

«Штормовые фронты с юга и севера могут сходиться, а если добавить еще и ураганы со стороны Флориды, то возникают потенциально смертельно опасные волны», — рассказал ученый.

Такие волны непредсказуемы и способны подниматься вдвое выше обычных.

Несмотря на десятилетия слухов, ученые считают, что никакой мистики в Бермудском треугольнике нет. В прошлом незначительные магнитные отклонения могли сбивать корабли с курса, однако в целом статистика аварий в регионе не превышает средних показателей, даже несмотря на частые ураганы.

Еще в 1975 году писатель Ларри Куше в книге «Загадка Бермудского треугольника раскрыта» показал, что большинство историй были преувеличенными или непроверенными.

Людям всегда были интересны тайны. Хотя Бермудский треугольник считается самой известной зоной океана, он даже не вошел в исследование 2013 года о самых опасных районах для судоходства. Для сравнения, в «Аляскинском треугольнике» исчезло более 20 тыс. человек, но его никто не связывает с инопланетянами или Атлантидой.

Итак, миф о «Треугольнике Дьявола» в значительной степени создало само человечество. Впрочем, если не хотите стать частью новых легенд, лучше избегать путешествий по этому маршруту в одиночку.

К слову, ранее австралийский ученый Карл Крушельницкий заявил, что загадки Бермудского треугольника, где якобы исчезают корабли и самолеты, на самом деле никогда не существовало. Он объясняет этот феномен не мистикой или инопланетянами, а вполне прозаическими факторами: интенсивное морское движение, плохая погода, человеческие ошибки.