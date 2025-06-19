Тайна "человека-дракона" разгадана: ученые доказали, что это один из ближайших родственников Homo sapiens

Череп "Человека-Дракона". / © Interesting Engineering

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Череп с массивными чертами, обнаруженный в 1930-х годах в Харбине (Китай), долгое время оставался загадкой. Необычные анатомические особенности не позволяли уверенно отнести его ни к одному из известных видов предков человека. Но новое исследование наконец дало ответ: так называемый "Человек-Дракон" был денисовцем - представителем малоизвестной, но генетически близкой к нам ветви человечества.

Об этом рассказывает Interesting Engineering.

Череп, спрятанный почти на век

Череп был обнаружен в 1933 году во время строительства моста в Харбине, когда находился под японской оккупацией. Опасаясь, что его конфискуют, рабочий спрятал находку на дне колодца. Лишь перед смертью он рассказал о ней своей семье, которая передала череп в Гебейский университет геофизики.

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В 2021 году ученые впервые описали окаменелость, назвав ее Homo longi - "человеком реки Дракона". Череп имел необычное строение: длинная низкая черепная коробка, массивные надбровные дуги, большие глазницы и исключительно сохранившийся зуб.

Белки и ДНК ответили

Решить главную загадку помогли молекулярные методы. Зубной налет сохранил митохондриальную ДНК, оказавшуюся близкой к ДНК денисовцев — загадочных гоминин, известных только из нескольких сибирских фрагментов.

Кроме того, из внутренней кости черепа (каменистой части височной) удалось извлечь белки. Их состав также показал принадлежность черепа к денисовцам. Таким образом, "Человек-Дракон" стал первым хорошо сохранившимся примером внешности этого вида.

Денисовцы находят лицо

К этому моменту денисовцы были известны только из генетических фрагментов, нескольких зубов и частей пальцев. Теперь ученые впервые получили четкое представление об их виде: крепкое телосложение, мощные надбровные дуги, большие зубы, объем мозга — как у неандертальцев и современных людей.

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Это открытие расширяет ареал денисовцев — от сибирской пещеры Дениса до северного Китая, а возможно, и дальше, включая Тайванем.

Возраст "путаницы" становится более понятным

Череп принадлежит к эпохе среднего плейстоцена – периоду между 789 000 и 126 000 лет назад, когда на планете одновременно жили и скрещивались неандертальцы, денисовцы и ранние Homo sapiens. Новое открытие позволит точнее классифицировать другие окаменелости из этой запутанной эпохи.

Ученые надеются, что благодаря этой находке им удастся лучше понять сложную картину эволюции человека в Азии.

Ранее сообщалось, что на берегу Днепра ученые обнаружили кости доисторических существ.

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