Тайна Девятой планеты: встреча с чужой звездой могла посеять хаос на окраинах Солнечной системы

Наша Солнечная система может до сих пор хранить следы разрушительного сближения с чужой звездой, которое можно было бы назвать "столкновением". Это событие могло бы сильно повлиять на объекты на окраине Солнечной системы и даже заставить исчезнуть Девятую планету, которую ученые до сих пор не могут найти.

Об этом пишет New Atlas.

Окраины Солнечной системы, за орбитой самой внешней известной планеты, Нептуна, — это очень хаотичное место. Оно населено транснептуновыми объектами (ТНО), такими как карликовые планеты Плутон и Седна и тысячи более мелких космических объектов.

Поведение некоторых из них выглядит странно и не вписывается в существующую научную модель образования Солнечной системы. Часть этих объектов имеют эксцентричные или очень вытянутые орбиты. Другие вращаются вне плоскости общего орбитального диска, а самые странные вообще движутся в обратном направлении – против движения большинства объектов в Солнечной системе.

В попытке объяснить эти аномалии астрономы предположили, что на окраинах Солнечной системы прячется большая Девятая планета, гравитация которой теоретически может создавать этот хаос. Но несмотря на все усилия, найти хотя бы следы существования такой планеты до сих пор не удалось.

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Теперь у нидерландский астрономов появилась новая гипотеза – встреча Солнца с другой звездой, которая могла произойти миллиарды лет назад. Чтобы проверить свое предположение, ученые провели более 3 тысяч компьютерных симуляций, чтобы смоделировать последствия близкого прохождения звезд разной массы на разных расстояниях от Солнца. Одна из этих моделей воссоздала странные орбиты космических объектов, которые реально существуют в современной Солнечной системе.

"Лучшим соответствием для сегодняшней внешней Солнечной системы, которое мы нашли с помощью наших симуляций, является звезда, которая была немного легче нашего Солнца — около 0,8 солнечных масс. Эта звезда должна была пролететь мимо нашего Солнца на расстоянии около 16,5 млрд км. Это примерно в 110 раз больше расстояния между Землей и Солнцем и немного меньше, чем четыре расстояния от Солнца до самой внешней планеты Нептун", — рассказал соавтор исследования Амит Говинд.

Это может показаться огромным расстоянием, но если смотреть в космических масштабах, звезда-чужак "промахнулась на волосок" от катастрофического столкновения с Солнцем и прошла ближе, чем зонды Voyager, которые находятся от Солнца на расстоянии более 136 астрономических единиц (а.е. – расстояние от Земли до Солнца).

Ближайшим известным прохождением до сих пор считалась встреча Солнца со звездой Шольца, которая пронеслась мимо него на расстоянии более 50 000 а.е. Так что 110 а.е. действительно можно условно назвать "столкновением" звезд.

Такое сближение двух больших космических объектов, обладающих гравитацией, безусловно не могло пройти бесследно. Звезда-чужак могла не только спровоцировать появление странных орбит мелких ТНО, которые мы наблюдаем сегодня, но и "раскидать в стороны" довольно крупные объекты. Некоторые могли быть выброшены за пределы действия гравитации Солнца, а другие, наоборот, смещены ближе к центру системы, где они, возможно, и остаются по сей день.

"Некоторые из этих объектов могли быть захвачены планетами-гигантами и стать их спутниками. Это объяснило бы, почему удаленные планеты нашей Солнечной системы имеют два разных типа лун" – рассказал второй соавтор исследования Саймон Портегис.

Издание отмечает, что хотя доказать новую гипотезу астрономов пока невозможно, у нее есть одно неоспоримое преимущество: это изящное объяснение сразу нескольких загадок Солнечной системы.

"Звездное столкновение могло бы объяснить странные орбиты ТНО, очевидное отсутствие Девятой планеты и происхождение газовых гигантских лун", – говорится в статье.

Ответ, возможно, будет получен в ближайшие несколько лет, когда достроят широкоугольный обзорный телескоп-рефлектор в обсерватории Веры Рубин на пике Эль-Пеньон в Чили. Ожидается, что новый телескоп сможет обнаружить десятки тысяч новых малых тел во внешней Солнечной системе.

Если он обнаружит, что многие из этих объектов также имеют эксцентричные или обратные орбиты, он может собрать больше доказательств близкого прохождения чужой звезды. Или, наконец, найти таинственную Девятую планету.

Напомним, некоторые ученые считают, что до открытия девятой планеты солнечной системы осталось всего несколько лет . Предполагается, что этот неуловимый мир где-то в 5-10 раз больше Земли по массе и вращается вокруг Солнца по очень вытянутой эллиптической орбите. При этом орбита планеты не синхронизирована с орбитами других планет Солнечной системы.

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