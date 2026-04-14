Тайна египетской мумии: на груди ребенка нашли неизвестный объект

Мумия ребенка. Фото: Вроцлавский университет

Археологи в Польше обнародовали новые результаты исследования египетской мумии ребенка возрастом более 2000 лет, которая хранится в Архидиецезиальном музее во Вроцлаве с 1914 года. Долгое время ее происхождение оставалось неизвестным из-за потери документации во время Второй мировой войны.

Об этом сообщило издание Popular Science.

Только в 2023 году ученые начали первое полноценное исследование мумии. Команда под руководством историка Агаты Кубалы из Вроцлавского университета применила современные методы визуализации — компьютерную и рентгеновскую томографию. Это позволило создать высокоточные 3D-модели тела и декоративной оболочки (картонажа) без физического вмешательства.

Анализ показал, что на момент смерти ребенку было около восьми лет. Возраст определили по состоянию зубов. В то же время никаких очевидных признаков травм или заболеваний, которые могли бы объяснить причину смерти, исследователи не зафиксировали.

Отдельное внимание ученые обратили на особенности мумификации. Мозг мальчика удалили через носовую полость — это соответствовало традиционной практике древнего Египта. В то же время внутренние органы, вероятно, изъяли нетипичным способом — вероятно, не через разрез в брюшной полости, а через прямую кишку. После этого тело частично заполнили текстильными материалами, а количество использованной смолы было относительно небольшим.

Совокупность этих признаков, по оценкам исследователей, свидетельствует о захоронении ребенка из семьи среднего достатка в период Птолемеев (около 332-30 лет до н. э.). Дополнительные подсказки дает картонаж — декоративное покрытие мумии. На нем изображены розетки, крылатый скарабей и лотосы, характерные для Верхнего Египта, в частности районов вблизи Ком-Омбо или Асуана. Также обнаружено изображение гибридного божества, которое, по предположению авторов исследования, может быть связано с богом Нехебкау.

Наиболее интригующей находкой стал неизвестный предмет, зафиксированный во время 3D-визуализации на груди ребенка. Исследователи отмечают, что физически исследовать его пока невозможно из-за риска повреждения мумии. В то же время они предполагают, что это может быть папирусный свиток, который потенциально содержит личную информацию о мальчике, в частности его имя.

«Исследователи не останавливаются и планируют изучить альтернативные методы раскрытия тайн предмета», — говорится в статье.

