Тайна фараона Шошенка III: в Египте раскопали неразграбленную гробницу (фото)

Погребальные фигурки в гробнице фараона Шошенка III

Реклама

Археологи в египетском Танисе обнаружили впечатляющий клад — 225 искусно изготовленных заупокойных фигурок, выложенных в ритуальном порядке, что является первым нетронутым открытием за почти 80 лет. Находка подтверждает, что пустая гробница принадлежала фараону Шошенку III, место захоронения которого десятилетиями оставалось загадкой.

Об этом пишет Daily Mail.

Археологи в Египте наткнулись на уникальный клад в древней царской гробнице — настолько редкую находку, что она фактически меняет представление об истории. Под слоями песка в Танисе исследователи обнаружили 225 тщательно изготовленных заупокойных фигурок, разложенных в загадочном ритуальном порядке, хотя сама гробница была пустой.

Реклама

Открытие поразило ученых не только масштабом, но и необычными деталями. Более половины фигурок являются женскими — почти беспрецедентный случай в царских захоронениях, который открывает новые вопросы относительно ритуалов Третьего переходного периода. Композиция в виде звезды и идеальных рядов свидетельствует о четком обрядовом замысле, который оставался нетронутым почти три тысячелетия.

Более половины фигурок — женские, что является редкой чертой для таких гробниц

Это первая такая находка в царской гробнице Таниса за почти 80 лет, и она уже стала одной из самых значительных с момента открытий 1940-х годов. Еще интереснее то, что символы царской власти на фигурках доказывают: пустая гробница принадлежала фараону Шошенку III, место захоронения которого долгое время оставалось загадкой. Он правил между 830 и 791 годами до н. э.

Находка заставляет переосмыслить давние предположения и снова ставит вопрос: почему же фараон так и не был похоронен в построенной для него гробнице? В течение 10 дней команда археологов осторожно извлекала хрупкие фигурки, работая даже ночью. Впоследствии их представят в музее Египта.

Французский египтолог Фредерик Пейро-До в Париже назвал открытие «впечатляющим», напомнив, что имя Шошенка III уже найдено в другой гробнице рядом с самым большим саркофагом.

Реклама

«Почему он не похоронен в этой гробнице?» — отметил египтолог и добавил: «Очевидно, для фараона строительство гробницы — это всегда риск, ведь никогда нельзя быть уверенным, что преемник похоронит тебя именно там». Пейро-До подытожил: «Есть новое доказательство того, что эти ставки не всегда срабатывают».

На фото изображено место, где была раскопана гробница

Шошенк III правил в период политической нестабильности и борьбы за власть. Его почти сорокалетнее правление проходило на фоне «очень кровавой гражданской войны между Верхним и Нижним Египтом, когда несколько фараонов спорили за трон». Поэтому, вероятно, погребальные планы изменились или же тело фараона перенесли из-за ограбления.

Гробницу из известняка впервые открыл Пьер Монте в 1939 году рядом с храмом Амона. Несмотря на давнее ограбление, в самой большой камере сохранился гранитный саркофаг Осоркона II. Сейчас ученые уже исследовали все остальные части узкой гробницы с массивным, но безымянным саркофагом.

«Когда мы увидели три или четыре фигурки вместе, мы сразу поняли — это будет что-то невероятное. Я выбежал, чтобы рассказать коллегам и официальным представителям. После этого началась настоящая борьба. Это был день перед выходными, обычно мы останавливаемся в 14:00. Мы подумали: „Это невозможно“, — рассказал египтолог.

Реклама

По его словам, в Долине Царей на юге страны подобных открытий не делали десятилетиями — исключением стала лишь гробница Тутанхамона в 1922 году, ведь большинство захоронений были разграблены много веков назад.

К слову, гробница фараона Тутанхамона в Луксоре находится в худшем состоянии с момента обнаружения. Ученые считают, что критическим стало наводнение 1994 года, которое затопило Долину царей. Сейчас гробнице угрожают трещины на потолках погребальной камеры (через которые просачивается дождевая вода), расслоение горных пород от влажности и потускнение красок из-за грибка. Исследователи предупреждают, что трещины в горах вокруг Луксора могут вызвать обвал каменных масс на соседние гробницы (в частности, вблизи храма Хатшепсут).