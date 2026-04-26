Тайна гигантских насекомых: ученые опровергли теорию, царившую 30 лет
Ученые выяснили, что древние грифоновые мухи могли дышать без ограничений, что ставит перед наукой новую загадку.
Около 300 миллионов лет назад над болотистыми лесами планеты парили настоящие монстры — бабкообразные создания с размахом крыльев в 70 сантиметров, которые по размерам равнялись небольшой ястребе. В течение трех десятилетий наука объясняла это явление избытком кислорода в атмосфере, однако это было ошибкой.
Классическое объяснение «кислородного гигантизма» появилось в 1995 году. Тогда ученые считали, что поскольку насекомые дышат через систему трубок (трахеолы), диффузия кислорода ограничивает их максимальный размер. По логике того времени только высокая концентрация $O_2$ в древней атмосфере (около 35% против современных 21%) позволяла насекомых вырастать до гигантских масштабов.
Однако команда исследователей из Университетов Аризоны и Претории использовала мощную электронную микроскопию и выяснила, что дыхательная система насекомых принципиально не ограничена кислородом.
«Если бы кислород действительно устанавливал предел максимального размера, должно быть доказательство компенсации на уровне трахеол. Мы изучили широкий спектр видов и увидели, что трахеолы занимают всего около 1% полетной мускулатуры. Это свидетельствует о колоссальном эволюционном запасе для увеличения, который насекомые просто не используют», — заявил ведущий автор исследования Э. П. Снеллинг.
Ученые сравнили систему дыхания насекомых с сердечной мышцей птиц и млекопитающих. Оказалось, что капилляры в сердце позвоночных занимают в 10 раз больше относительного пространства, чем трахеолы в насекомых.
Это означает, что дыхательная система насекомых невероятно эффективна и могла бы обеспечивать кислородом даже гораздо большие тела без изменений в атмосфере. Если бы теория 1995 года была верной, у больших насекомых трахеолы должны занимать значительно больший объем мышц, чтобы компенсировать расстояния диффузии.
Однако микроскопия показала, что эта доля остается неизменно малой вне зависимости от размера вида.
Новые гипотезы: кто «убил» гигантов
Если кислород не был ограничительным фактором, то почему тогда исчезли «грифоновые мухи»?
Ученые выдвинули две новые версии:
Хищничество: появление первых крылатых рептилий и ранних птиц могло сделать больших насекомых слишком уязвимыми целями. Гигантизм стал эволюционно невыгодным, когда в небе появились более быстрые и сильные хищники-позвоночные.
Физика экзоскелета: хитиновые покровы становится очень трудно поддерживать в стабильном состоянии при огромных размерах, в особенности во время критически принципиального процесса линьки.
«Наши результаты показывают, что система снабжения кислородом через трахеолы не ограничивает гигантизм насекомых. Истинная причина их появления и исчезновения снова стала открытым вопросом для науки», — заключают исследователи.
«Наши результаты показывают, что система снабжения кислородом через трахеолы не ограничивает гигантизм насекомых. Истинная причина их появления и исчезновения снова стала открытым вопросом для науки», — заключают исследователи.