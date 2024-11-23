Тайна "гравитационной дыры" в Индийском океане получила объяснение

Ученые нашли объяснение загадочной "гравитационной дыры" в Индийском океане, которая десятилетиями не давала покоя ученым.

Об этом сообщило издание Live Science.

Это явление охватывает площадь более 3 миллионов квадратных километров, расположенную юго-западнее Индии, где гравитация настолько слаба, что уровень моря в 106 метров ниже, чем в других частях планеты.

"Гравитационная дыра" была обнаружена еще в 1948 году, но ее природа оставалась непонятной до недавнего времени. Применив 19 компьютерных моделей, международная группа исследователей изучила движение земной мантии и тектонических плит за последние 140 миллионов лет. Это позволило выяснить, что возникновение аномалии связано с гибелью древнего океана Тетис, существовавшего между континентами Лавразия и Гондвана.

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Тетис лежал на куске земной коры, который проскользнул под Евразийскую плиту во время распада Гондваны 180 миллионов лет назад. Когда это произошло, осколки коры погрузились глубоко в мантию. материал высокой плотности, происходящий от "африканской пятна" — компактного пузыря кристаллизованной магмы, в 100 раз выше горы Эверест, которая находится под ней. Африка. Столбы магмы низкой плотности поднимались, чтобы заменить плотный материал, уменьшая общую массу региона и ослабляя его гравитацию", — говорится в сообщении.

Хотя новые модели дают перспективное объяснение, ученые планируют еще проверить свои гипотезы с помощью дополнительных данных.

Напомним, ужасное исследование точно спрогнозировало, сколько людей погибнет в результате изменения климата к 2100 году.

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