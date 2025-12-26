Тайна гробницы первого императора Китая: почему ученые боятся открывать мавзолей

Терракотовая армия / © Getty Images

Гробница первого императора Китая Цинь Ши Хуана остается запечатанной более 2200 лет, несмотря на современные технологии. Исследователи опасаются не только легендарных ловушек с арбалетами, но и вполне реальных токсичных озер ртути.

Об этом пишет Interesting Engineering.

В 1974 году обычные фермеры из китайской провинции Шэньси случайно наткнулись на находку, которая навсегда изменила представление археологов о прошлом. Сначала она выглядела как кучка простых глиняных обломков, однако со временем стало понятно: перед миром открывалось одно из самых выдающихся археологических открытий Китая — легендарная Терракотовая армия.

После завершения раскопок человечество впервые за более чем 2200 лет увидело примерно 8000 уникальных реалистичных статуй. Несмотря на масштаб и значимость этого открытия, впоследствии выяснилось, что оно является лишь небольшой частью значительно более широкой тайны.

На самом деле Терракотовая армия — лишь фрагмент грандиозного и еще более загадочного погребального комплекса, связанного с одной из ключевых фигур китайской истории — первым императором Цинь Ши Хуаном.

О реальном устройстве этой гробницы известно немного, однако исторические источники свидетельствуют: она входит в состав огромного комплекса размером с целый город, который остается закрытым еще с 208 года до н. э.

Несмотря на это, по разным причинам археологи до сих пор не проводили там полномасштабных исследований и даже не пытались проникнуть внутрь — и, вероятно, не сделают этого в ближайшее время.

Гробница Цинь Ши Хуана — город под землей

Комплекс официально известен как Мавзолей Цинь Ши Хуана и расположен в современном районе Линьтун города Сиань, что в провинции Шэньси. По имеющимся данным, его строительство длилось около 38 лет и завершилось примерно в 208 году до н. э., после чего сооружение покрыли курганом высотой около 76 м.

Хотя окончательных доказательств нет, исследователи считают, что планировка комплекса повторяла структуру Сяньяна — тогдашней столицы династии Цинь. Согласно информации ЮНЕСКО, общая площадь мавзолея достигает около 56,25 кв. км.

Древние китайские летописцы, в частности Сыма Цянь, описывали гробницу как гигантский подземный дворец с «реками ртути», которые текли по специальным каналам благодаря механическим системам. Он также отмечал, что для возведения комплекса было привлечено около 700 тыс. рабочих.

Примечательно, что Сыма Цянь не оставил ни одного упоминания о Терракотовой армии, которая сегодня известна на весь мир. Современные историки, среди которых Джон Ман, пересмотрели эти цифры и предполагают, что реальное количество привлеченных людей могло составлять около 16 тыс. человек, но даже такая цифра свидетельствует о чрезвычайном масштабе работ.

Кроме этого, Сыма Цянь писал, что потолок подземного комплекса украшен жемчужинами, символизирующими звездное небо, а сама гробница оборудована сложными защитными механизмами — вероятно, арбалетами или пружинными ловушками, предназначенными для отпугивания грабителей.

Доподлинно неизвестно, насколько эти описания соответствуют реальности, однако часть из них находит подтверждение в современных научных исследованиях. В частности, геофизические анализы зафиксировали вокруг кургана уровень ртути, в 20 — 50 раз превышающий естественный фон. Это может указывать как на значительное загрязнение, так и на наличие внутри настоящих ртутных резервуаров.

Кроме того, радарные исследования, проникающие сквозь почву, обнаружили большие полости и конструктивные элементы, которые намекают на существование многоуровневой подземной камеры. Такая перспектива кажется чрезвычайно привлекательной для ученых. Но почему же раскопки до сих пор не пошли дальше?

Шаг в неизвестность

Короче говоря, причина заключается в сочетании политических факторов и проблем сохранения. Хотя легенды о ловушках и ртутных реках могут напугать любого, они не являются главным препятствием для открытия гробницы.

Следует отметить, что археологи уже исследовали отдельные части внешнего мавзолея — мастерские, погребальные ямы, колесницы и саму Терракотову армию. В то же время центральный курган, в котором расположена погребальная камера Цинь Ши Хуана, остается нетронутым. Это единственная большая часть комплекса, к которой еще не прикасалась рука человека. Гробницу спроектировали так, чтобы она сохранялась в первоначальном состоянии вечно, и, по предположениям, она почти полностью герметична.

Любая попытка нарушить эту изоляцию может привести к резкому изменению температуры и влажности, попаданию кислорода и активизации микроорганизмов, что способно безвозвратно уничтожить все, что находится внутри. Лакированные саркофаги, шелковые знамена, разрисованные скульптуры, документы, оружие, ткани и другие органические материалы оказались бы под серьезной угрозой. И эти опасения небезосновательны — они основаны на реальном опыте.

Ошибки, допущенные в египтологии, а также сам процесс открытия Терракотовой армии дают представление о возможных последствиях неосторожного вмешательства. Когда Терракотовую армию впервые достали из-под земли в 1970-х годах, яркие краски, покрывавшие фигуры, начали осыпаться уже через несколько минут после контакта с воздухом. Хотя с тех пор наука сохранения культурного наследия значительно развилась, центральная гробница представляет значительно более сложный вызов — это замкнутая микросреда, сформированная более 2200 лет назад.

Именно поэтому Государственное управление по охране культурного наследия Китая придерживается строгого принципа: раскопки возможны только тогда, когда обеспечена полная сохранность. Для комплекса такого масштаба современные технологии пока не дают такой гарантии.

Две угрозы: ртуть и политика

Кроме проблем сохранения, существует еще ряд рисков, связанных с проникновением в гробницу, — как физических, так и политических. Пары ртути уже сегодня представляют экологическую опасность на поверхности. Если внутри действительно существуют ртутные озера или каналы, их открытие без специальных систем изоляции может привести к отравлению людей и загрязнению окружающей среды.

Обычная археологическая экспедиция не способна справиться с таким уровнем риска. Для этого понадобились бы химики, инженеры по вентиляции, специалисты по опасным материалам и системы постоянного контроля воздуха. Другими словами, организация такой операции была бы чрезвычайно сложной.

С политической точки зрения Цинь Ши Хуан — не просто историческая личность. Он является фундаментальной фигурой китайской государственности как объединитель страны и одновременно жесткий правитель. Его гробница фактически имеет статус национального символа. Любая неудачная попытка раскопок или серьезная ошибка в сохранении артефактов вызвала бы громкий общественный резонанс. Ожидание развития технологий также позволяет властям минимизировать репутационные риски.

Китай традиционно придерживается чрезвычайно осторожного подхода в археологии, особенно в отношении объектов с сильным политическим и символическим значением.

Смотреть, но не трогать

Несмотря на все ограничения, есть и положительные новости. Даже без физического открытия гробницы ученые могут получать ценную информацию о ней. В течение многих лет на этом месте проводят неинвазивные исследования, в частности радарное сканирование почвы для изучения внутренней структуры. Также применяются магнитометрические методы для поиска металлических объектов, анализ газов для выявления летучих веществ и спутниковая съемка высокой точности для наблюдения за изменениями поверхности.

Дистанционные исследования внешних сооружений, ям и вспомогательных объектов осуществлялись на протяжении многих лет. Все собранные данные позволяют археологам реконструировать внутреннее пространство комплекса, не нарушая его герметичности.

Фактически эта гробница является одной из самых подробно исследованных, но до сих пор не открытых сооружений в мире. Именно благодаря таким методам мы можем «прикоснуться» к ее внутреннему пространству, не вступая с ним в прямой контакт. На сегодня это максимум, на который может рассчитывать наука, пытаясь заглянуть в тайны, хранящиеся уже более двух тысячелетий.

