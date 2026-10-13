Тайна Х-хромосомы: почему мужчины чаще путают цвета и существует ли женское суперзрение

На цветовосприятие влияет не только генетика, но и работа сетчатки и мозга, опыт и знание названий оттенков. / © Фото из открытых источников

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Один человек видит в предмете обычный синий цвет, в то время как другой называет его бирюзовым, лазурным или голубовато-зеленым. Из-за таких ситуаций возникло представление, что женщины в целом различают больше цветных оттенков, чем мужчины. Научные исследования действительно выявляют определенные различия между полами, но не подтверждают универсальное правило, по которому каждая женщина имеет лучшее цветовое зрение.

Об этом пишет Egészségkalauz.

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Как человеческий глаз различает цвета

Чтобы понять, откуда берутся отличия в восприятии оттенков, следует разобраться в работе зрительной системы. В сетчатке глаза есть два основных типа светочувствительных клеток — палочки и колбочки. Палочки помогают видеть при слабом освещении, тогда как колбочки отвечают за цветное и детализированное зрение днем.

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У большинства людей есть три типа колбочек, чувствительных к разным диапазонам длин световых волн. В упрощенном виде их связывают с восприятием синих, зеленых и красных оттенков. Мозг сравнивает сигналы этих клеток и на их основе формирует цветное изображение.

Итак, цвет — это не просто характеристика света, попадающего в глаза. Большое значение имеет то, как нервная система обрабатывает полученную информацию.

Почему нарушения цветовосприятия чаще встречаются у мужчин

Одно из наиболее подтвержденных отличий между мужчинами и женщинами касается наследственных нарушений распознавания красных и зеленых оттенков. Причина связана с генетикой: несколько генов, отвечающих за соответствующие светочувствительные пигменты, расположены в Х-хромосоме.

У мужчин обычно есть одна Х-хромосома и одна Y-хромосома, а у женщин две Х-хромосомы. Поэтому наследственные изменения в генах, расположенных в Х-хромосоме, чаще приводят к нарушениям цветовосприятия у мужчин.

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По данным, приведенным в публикации, среди людей североевропейского происхождения нарушения восприятия красного и зеленого цвета имеют около 8% мужчин и 0,5% женщин. Эти характеристики различаются в зависимости от популяции.

В то же время дальтонизм не означает, что человек вообще не видит цвета. Большинство людей с такими нарушениями воспринимают цветной мир, но им сложнее различать отдельные оттенки.

Эта разница влияет и на результаты групповых исследований: если сравнивать случайно отобранные группы мужчин и женщин, женщины в среднем могут лучше выполнять отдельные задачи по различению цветов. Однако это не доказывает, что каждая женщина с нормальным зрением различает больше цветов, чем каждый мужчина.

Могут ли некоторые женщины видеть больше цветов, чем другие люди

Ученые исследуют необычное явление — тетрахроматию. Большинство людей являются трихроматами: их зрительная система использует сигналы трех функционально разных типов колбочек. В случае тетрахроматии в цветовом восприятии могут участвовать четыре разных типа таких клеток.

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Теоретическая возможность такого явления особенно интересна в контексте женской генетики. Поскольку гены некоторых пигментов, чувствительных к красным и зеленым диапазонам, расположены в Х-хромосоме, отдельные женщины могут иметь разные варианты этих генов в двух своих Х-хромосомах. В результате в их сетчатке потенциально могут быть четыре популяции колбочек с разной чувствительностью к свету.

Однако наличие дополнительного типа колбочек само по себе еще не означает, что человек действительно различает больше цветов. Чтобы это стало функциональным преимуществом, мозг должен уметь обрабатывать сигналы как отдельную информацию.

В исследовании, опубликованном в 2010 году, ученые обнаружили участницу, результаты тестов которой соответствовали функциональной тетрахроматии. Однако явление, похоже, происходит редко, а его распространенность до сих пор точно не установлена.

Поэтому популярные утверждения о том, что определенный процент женщин видит до 100 миллионов цветов, нужно воспринимать осторожно. Количество типов колбочек не позволяет просто подсчитать, сколько оттенков человек способен сознательно различить.

Почему одни люди замечают больше оттенков, чем другие

Способность видеть цвет и умение называть его — не одно и то же. Человек может хорошо подмечать разницу между двумя оттенками, но не знать их отдельных названий. И наоборот: широкий словарный запас не обязательно означает повышенную биологическую чувствительность к цвету.

На это влияю обучение, языковая среда и повседневный опыт. Люди, работающие с тканями, красками, фотографиями или графическим дизайном, часто уделяют больше внимания незначительным отличиям оттенков и учатся точнее их описывать.

Исследования также выявляли различия между мужчинами и женщинами в отдельных характеристиках цветового восприятия, в частности в определенных диапазонах световых волн. Однако результаты зависят от конкретной задачи, а значение имеют индивидуальные особенности зрения.

Поэтому нет универсальной формулы, по которой можно определить, кто видит больше цветов, только по полу человека.

Сколько цветов способен различать человеческий глаз

Часто можно встретить оценку, по которой глаз способен различать примерно 10 миллионов цветов. Однако это ориентировочное значение, а не точное количество, одинаковое для всех людей.

Результат зависит от освещения, яркости и насыщенности цвета, фона и условий проведения теста. Даже одинаковый оттенок серого может казаться светлее или темнее в зависимости от окружающих его цветов.

Цветоощущение также может изменяться с возрастом. Хрусталик постепенно приобретает желтоватый оттенок и пропускает меньше коротковолнового света, что может влиять на восприятие синих тонов. Катаракта, некоторые заболевания глаз и нервной системы, а также отдельные лекарства тоже способны изменять цветовосприятие.

Если человек внезапно начинает путать оттенки, замечает разницу между зрением правого и левого глаза или испытывает другие необычные изменения зрения, ему следует обратиться к офтальмологу.

Проверить цветовосприятие можно с помощью специальных тестов, в частности, таблиц Ишихары, которые помогают выявлять нарушения различения красных и зеленых оттенков. Однако интернет-тесты не заменяют профессиональное обследование, ведь их результаты зависят от настроек экрана и освещения.

Итак, наука подтверждает определенные средние отличия в цветовосприятии мужчин и женщин, но не доказывает, что женщины в целом видят в несколько раз больше цветов. Генетика, работа зрительной системы, индивидуальные особенности и опыт оказывают гораздо более сложное влияние, чем популярный миф.

Как мозг создает цвета — интересные факты о зрении

Восприятие цвета зависит не только от попадающего в глаза света, но и от того, как мозг обрабатывает сигналы. Это наглядно демонстрирует оптическая иллюзия Бенхэма: черно-белый диск во время вращения может казаться синим или красным, хотя на самом деле на нем нет цветных пигментов.

Подобные эксперименты показывают, что один и тот же цвет мы не всегда видим одинаково. Новая оптическая иллюзия с синими и фиолетовыми точками объясняет, как направление взгляда и особенности зрительной системы могут изменять восприятие оттенка, хотя само изображение остается неизменным.

Но не все изменения зрения являются лишь особенностью восприятия. Осенью и зимой сухой воздух в помещениях и длительная работа с экранами могут усиливать сухость, жжение и чувство песка в глазах. Врачи объяснили, почему во время отопительного сезона ухудшается зрение, что может вызвать дискомфорт и когда следует обратиться к офтальмологу.

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