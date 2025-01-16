Тайна харбинского черепа: ученые восстановили облик древнего человека

Этот вид, известный как денисовцы, жил между 200 000 и 25 000 лет назад.

Ученые воспроизвели лицо одного из древнейших предков человека, который, вероятно, сыграл немаловажную роль в нашей эволюции. Для этого они использовали почти полный человеческий череп в возрасте около 150 000 лет, известный как Харбинский череп или человек-дракон, найденный в Китае еще в 1933 году.

Об этом пишет DailyMail.

Палеохудожник Джон Герче, известный своими реалистическими реконструкциями, работал над воспроизведением лица. Он использовал пластиковую копию черепа и применил научный подход, учитывая окаменелости, генетические данные и сравнительную анатомию. В частности, он определял размер глаз, форму носа и структуру мышц, анализируя пропорции черепа. Такие отметки, как места крепления жевательной мышцы, стали ключевыми при реконструкции.

Этот вид, известный как денисовцы, жил между 200 000 и 25 000 лет назад. Их останки и ДНК свидетельствуют о проживании на Тибетском плато с последующим распространением в Юго-Восточной Азии, Сибири и Океании. Впервые их генетический код был определен в 2010 году на основе кости пальца 60 000 лет, найденной в Денисовой пещере в Сибири. Оказалось, что доля ДНК денисовцев сохранилась у современных людей, в том числе в популяциях Папуа-Новой Гвинеи. Это свидетельствует о том, что они скрещивались с Homo sapiens, что, вероятно, помогло нашим предкам адаптироваться к новым условиям жизни.

Несмотря на значительный прогресс в изучении денисовцев, остатки их окаменелостей очень редки. Харбинский череп, пролежавший более 80 лет в колодце, стал важным источником исследований. Находку сделал рабочий в 1933 году, но череп оставался неизвестным научному сообществу до 2018 года, когда о нем рассказали ученым. Его структура похожа на череп современного человека, однако имеет более широкий рот и выступающий лоб.

Ученые воспроизвели лицо одного из древнейших предков человека.

Результатом реконструкции стало максимально реалистичное, научно обоснованное воспроизведение внешнего облика древнего человека, позволяющее получить наиболее точный на сегодняшний день образ денисовцев.

Однако происхождение харбинского черепа до сих пор вызывает дискуссии, поскольку отсутствуют окончательные генетические доказательства, подтверждающие его принадлежность к конкретному виду. Тем не менее, многие эксперты склоняются к тому, что череп, вероятно, принадлежал денисовцу.

Эта версия подкрепляет сходство между харбинским черепом и челюстной костью, найденной в 1980 году в пещере Сяхе на Тибетском плато. Хотя эта челюстная кость, в возрасте 160 000 лет, не содержала жизнеспособной ДНК, в 2016 году благодаря новой методике ученые смогли проанализировать сохранившиеся белки и определить, что она принадлежала денисовцу. Морфологическое сходство с харбинским черепом является еще одним веским доказательством их принадлежности к одному виду.

Кроме того, место нахождения черепа совпадает с известным ареалом обитания денисовцев, а его датировка соответствует эпохе, когда они жили. Эти факторы позволяют считать, что харбинский череп является наиболее полной окаменелостью денисовцев, которую когда-либо находили.

Несмотря на прорыв в понимании облика этого вымершего вида, остаются важные вопросы: как денисовцы преодолевали тысячи миль в своих путешествиях и что стало причиной их исчезновения. Для полного раскрытия этих загадок нужно больше археологических находок.