Тайна "Хуанити": исследователи воспроизвели лицо самой известной мумии Перу (фото)

Мумия, известная как "Хуанита" или "Ледяная дева инков", была девушкой из племени инков.

Исследователи смогли воспроизвести лицо самой известной мумии Перу. Команда использовала передовые технологии, в частности 3D-реконструкцию лица, чтобы создать бюст из силикона.

Об этом пишет Phys.org.

Девушка инков, известная как "Хуанита" и "Ледяная дева инков", была принесена в жертву во время ритуала на вершине вулкана Ампато, возвышающейся на высоте более 6000 метров над уровнем моря.

Ее рост составил 1,39 метра, а вес – 77 килограммов. Проведшие компьютерную томографию исследователи из Университета Джона Хопкинса предполагают, что она могла умереть от сильного удара в правую затылочную часть.

Фото: phys.org

Оскар Нильссон, шведский археолог и скульптор, потратил около 400 часов работы на создание реалистичного лица. Чтобы добиться этого, они начали с получения реплики черепа Хуанити. Сканирование тела, исследование ДНК и различные свойства, такие как возраст и цвет лица, также имели решающее значение в процессе реконструкции.

Йохан Рейнхард, американский антрополог, обнаруживший Хуаниту в 1995 году, выразил свое удивление от того, что наконец-то увидел ее лицо после стольких лет.

"Я думал, что никогда не узнаю, как выглядело ее лицо, когда она была жива. Теперь, через 28 лет, это стало реальностью благодаря реконструкции Оскара Нильссона", — добавил он.

Напомним, в Египте нашли мумию мальчика с 49 амулетами, украшенными разными изображениями. Все детали были сделаны из золота. Отмечается, что ребенок умер около 2300 лет назад. Из-за огромного количества украшений мумию прозвали "золотым мальчиком".

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