Тайна имени Иисуса раскрыта: почему появилась буква "H" в "Jesus H. Christ"

По словам Макклеллана, наиболее распространенная теория связывает букву H с христограммами, которые использовали ранние христиане.

Фраза "Jesus H. Christ" давно вызывает удивление, ведь никто точно не знает, что означает буква "H". Доктор Даниэл Макклеллан, исследователь из Бирмингемского университета, объяснил, что эта буква не имеет особого значения, а возникла из-за давней шутки, связанной с христограммами — символами, которые сокращали имя Иисуса.

Об этом пишет Daily Mail.

По словам Макклеллана, наиболее распространенная теория связывает букву H с христограммами, которые использовали ранние христиане. Например, в греческом написании имени Χρίστος (Christos) использовали первые буквы "X" (Хи) и "P" (Ро), создавая символ, который можно встретить даже сегодня. Другой пример — христограмма IHS, отражающая первые три буквы имени Иисуса в греческом языке: йота (I), эта (H) и сигма (S).

Позже, в латинской транслитерации, сигма стала выглядеть как "C", из-за чего христограмма приобрела вид "IHC". В XVI веке буква "J" еще не использовалась, и потому первые три буквы имени Иисуса выглядели как "IHC". Когда же в XVII веке букву J начали употреблять повсеместно, IHC превратилось в JHC.

Имя Иисус, по словам библейских исследователей, является результатом перевода. Настоящее имя Иисуса, вероятно, было Иешуа – еврейское имя, которое в переводе на английский звучит как Джошуа. Однако, когда Новый Завет писали на греческом языке, имя было адаптировано как Иисус.

Макклеллан объясняет, что в средневековье некоторые христограммы превратились в небольшие шутки, передаваемые поколениями. Буква "H" у "Jesus H. Christ" является следствием такого шутливого искажения, которое со временем вошло в культуру, но утратило свое первоначальное содержание.

Эти христианские символы использовались не только в литературе, но и на монетах, религиозных артефактах и даже татуировках, сохраняя отпечатки ранней церковной истории.