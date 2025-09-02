Тайна озера Лугарима: водоём, который за считанные часы полностью исчезает и появляется снова

Исчезающее озеро Лугарима / © Daily Mail

Среди живописных холмов Северной Ирландии расположено озеро Лугарима — природный феномен, который до сих пор сбивает с толку ученых. Его прозвали "исчезающим озером", ведь в течение нескольких часов оно может быть полностью наполнено, а впоследствии - исчезнуть без следа, словно вода провалилась сквозь землю.

Об этом рассказывает Daily Mail.

Исчезающее озеро Лугарима. / © Daily Mail

Особенность Лугаримы состоит в том, что в него впадают три реки, однако ни одна не вытекает. При этом озеро имеет своеобразную впадину, через которую вода "уходит" в подземную систему дренажа, механизм которой пока почти не изучен.

Доктор Пол Уилсон из Британской геологической службы приступил к специальному исследованию этого феномена. Ученые используют камеры для покадровой съемки и специальные сенсоры для отслеживания скорости наполнения и опустошения водоема. Одна из основных теорий объясняет "исчезновение" тем, что донные отложения время от времени перекрывают подземный сток. Когда давление воды достигает критической точки, естественная “заслонка” прочищается, и озеро стремительно теряет воду.

Но не только геология делает Лугариму уникальной. Озеро окутано легендами и мистическими историями. Местные жители рассказывают, что ночью по его берегам ходят привидения, а в водах иногда появляется загадочное существо — келпи, полулошадь-полудух, способный набирать человеческий облик.

В XIX веке, по преданию, здесь погибли карета и лошади, попытавшиеся пересечь озеро во время наводнения. С тех пор многие жители считают Лугариму опасным местом после заката, особенно во время ливней.

Название водоема происходит от гельского loch an rith amach, что переводится как “утекающее озеро”. Но для местных оно давно стало больше, чем геологическая аномалия – это своеобразная граница между наукой и мистикой.