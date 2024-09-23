Тайна изуродованного тела, найденного в свинцовом гробу под Нотр-Дамом, наконец разгадана – фото

Реконструкция Нотр-Дама после пожара в 2019 году, серьезно повредившего культовый собор, открыла некоторые части постройки, которые в противном случае были бы оставлены в покое.

Об этом сообщает BBC.

В 2022 году были обнаружены два свинцовых гроба, похороненные под навой Нотр-Дама, и эксперты начали устанавливать, кому они принадлежали.

Благодаря латунной табличке на одном из гробов вскоре было установлено, что одно из тел принадлежало Антуану де ла Порте, канонику Нотр-Дама, скончавшегося в канун Рождества в 1710 году в возрасте 83 лет.

Эксперты отметили, что его скелет указывал на то, что он вел преимущественно сидячий образ жизни и имел очень хорошие зубы, тогда как загадочный скелет в соседнем гробу был совершенно противоположным – человек умер молодым и имел ужасные зубы и, похоже, склонность к верховой езде. Это тело прозвали "кавалером", поскольку его тазовая кость указывала на то, что он был опытным всадником.

Одно из тел принадлежало канонику Нотр-Дама, а другое – поэту / Фото: Getty Images

Он умер в возрасте около 30 лет и страдал "хронической болезнью", которая разрушила большинство его зубов к моменту смерти, сообщает The Guardian.

Очевидно, конец жизни этого мужчины не был приятным или легким, но теперь известно, кто он такой – это французский поэт Йоахим дю Белле, умерший в возрасте около 30 лет 1 января 1560 года. При жизни он некоторое время работал в Нотр-Даме и был похоронен там, но его могила так и не была найдена.

Его тело имело следы туберкулеза костей шеи и головы, а также хронического менингита, о чем упоминается в некоторых произведениях поэта. Он также имел деформацию черепа, которая могла быть вызвана ношением повязки на голове в детстве.

Свинцовый саркофаг 14 века, найденный в полу собора Парижской Богоматери в Париже / Фото: Getty Images

Умение ездить на коне имеет смысл, поскольку он действительно ездил верхом из Парижа в Рим и провел там несколько лет, где влюбился в местную девушку по имени Фаустина.

Подозревают, что его могила была перенесена в какой-то момент после захоронения, поскольку были предыдущие попытки найти место последнего упокоения поэта, которые не увенчались успехом, поскольку он был похоронен не там, где указано в документах.

Открытие Нотр-Дама запланировано на 8 декабря.

Напомним, место финального сражения Наполеона шокировало археологов. Находка пролила свет на одну из самых кровавых битв в истории человечества.

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