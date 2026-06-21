Тайна космоса: астрономы обнаружили третью галактику без темной материи

Ученые обнаружили еще одну галактику без темной материи / © Unsplash

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Ученые официально нашли третью галактику без темной материи. Все это может разгадать давнюю тайну образования космоса. Новые доказательства существования уникальной цепочки космических объектов без темной материи бросили вызов современным теориям формирования Вселенной.

Исследование опубликовали в The Astrophysical Journal.

Ученые нашли третью галактику без темной материи

По сегодняшним научным представлениям, большая часть массы галактик состоит из невидимого вещества. Галактики образуются внутри огромных сгустков темной материи, которая выполняет роль гравитационного каркаса и стягивает материю вместе.

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Однако ученые совершили новое открытие на расстоянии 67 миллионов световых лет от Земли, которое заставляет астрономов пересмотреть устоявшиеся правила.

Исследователи зафиксировали, что движение объекта DF9 можно объяснить полностью без привлечения темной материи. Это уже третья галактика, обнаруженная в этом регионе. Первые две — DF2 и DF4 — расположены рядом и относятся к космическому «шлейфу», выстроенному в линию.

Ранее астрономы предполагали, если эта цепочка сформировалась нетипичным путем, другие его объекты также могут быть лишены темной материи. Галактика DF9 подтвердила это предположение.

«Почти в каждой галактике во Вселенной доминирует темная материя. Но DF2, DF4, а теперь и DF9 стали чрезвычайными исключениями. Эти находки предоставляют одни из самых четких доказательств того, что эти галактики образовались вместе в результате бурного события, отделившего обычную материю от темной», — говорит астрофизик Йельского университета Майкл Кейм.

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Темная материя остается одной из самых больших загадок космоса. Она не взаимодействует с обычной барионной материей никоим образом.

Поскольку большинство известных галактик, включая Млечный Путь, окружены гало из темной материи, ее считали обязательным элементом галактик.

Как возникли галактики без темной материи

Ученые предполагают, что причиной возникновения галактик без темной материи могли стать столкновения карликовых галактик. Когда две карликовые галактики на высокой скорости врезаются друг в друга, их звезды и темная материя проходят сквозь пустое пространство почти беспрепятственно.

Междузвездный газ ведет себя совсем по-другому — газовые облака сталкиваются, тормозят и остаются позади. Со временем в этом остатке, богатом обычным веществом, но бедном темной материей, начинают формироваться новые звезды, которые позже образуют небольшие галактики.

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Открытие крайне важно, поскольку может приблизить человечество к разгадке того, чем именно является темная материя.

«Это открытие предоставляет убедительные доказательства того, что темная материя ведет себя как физическое вещество, а не как следствие альтернативной теории гравитации, особенно на уровне карликовых галактик, где эти теории обсуждаются больше всего», — говорит астрофизик Питер ван Доккум.

Космос: последние новости

Напомним, астрономы с помощью телескопа Джеймса Уэбба зафиксировали на поверхностях спутника Сатурна Титана и карликовой планеты Плутон неизвестное вещество, которое поглощает свет определенных длин волн.

Несмотря на различия этих миров, их атмосферы богаты азотом и метаном, поэтому ученые предполагают, что загадочное соединение формируется из оседающих на поверхность частиц дымки. Вещество вряд ли является простым соединением, поэтому его точный состав и происхождение пока остаются загадкой.

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Главные надежды возлагают на предстоящую миссию NASA Dragonfly, когда в 2028 году запустят космический аппарат, который долетит до Титана в 2034 году.

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