Тайна, которой 2000 лет: почему археологи до сих пор боятся открывать гробницу первого императора Китая

Терракотовая армия первого императора китая охраняет его усыпальницу уже 2000 лет / © Getty Images

Это одно из величайших археологических открытий ХХ века. В 1974 году китайские фермеры, копая колодец, случайно наткнулись на Терракотову армию — 8000 статуй воинов, лошадей и колесниц. Но это был только внешний периметр. То, что они охраняют — гробница первого императора Поднебесной, до сих пор остается неприкосновенной.

О причинах столь нерешительности археологов пишет IFLScience.

Страх уничтожить историю

Первая причина – технологичная. Когда археологи начали раскапывать терракотовых воинов, они столкнулись с ужасным явлением: яркая краска на лицах статуй начала шелушиться и исчезать буквально через 15 секунд после контакта с воздухом.

Ученые опасаются, что открытие основной камеры гробницы приведет к мгновенному разрушению всего, что там есть. Пока не будут изобретены технологии надежной консервации, вход туда запрещен.

Ловушки «Индианы Джонса»

Вторая причина – это прямая угроза жизни. Древнекитайский историк Сима Цянь, писавший спустя столетие после смерти императора, утверждал, что гробница нашпигована ловушками.

«Мастерам было приказано сделать арбалеты и стрелы, готовые выстрелить в любого вошедшего в гробницу», — говорится в летописях.

Хотя за 2000 лет механизмы могли сгнить, никто не желает проверять это на себе.

Ядовитые реки

Но самой реальной угрозой является ртуть. По легенде, в усыпальнице с помощью ртути были воспроизведены «сто рек и большое море», текущие механически.

И это, похоже, правда. Современные замеры проявили, что концентрация ртути в земле над гробницей в разы превосходит норму.

«Высоколетняя ртуть может выходить из-за трещин… и наши исследования подтверждают записи о существовании большого количества ртути в гробнице», — отмечают ученые.

Ученые рассматривают возможность использования неинвазивных методов, таких как томография, чтобы заглянуть внутрь сквозь толщу земли, без риска получить стрелу в грудь или отравление токсичными испарениями.

