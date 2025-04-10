Тайна Красной планеты: что произошло с возможными жителями Марса

Физик заявил, что на Марсе могли жить разумные существа, погибшие в результате ядерной катастрофы

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Американский физик Джон Бранденбург, выпускник Гарвардского университета, выдвинул сенсационную гипотезу: миллионы лет назад на Марсе существовала разумная цивилизация, уничтоженная ядерным оружием.

Об этом пишет Т4.

Какие доказательства приводит Бранденбург

Ученый обращает внимание на аномально высокие концентрации изотопа ксенона-129 в атмосфере Красной планеты, а также наличие урана и тория на ее поверхности. По его словам, подобные химические следы могут указывать на взрывы термоядерного оружия, ведь подобные изотопные аномалии фиксируются на Земле в зонах ядерных испытаний.

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«Ксенон-129 в такой концентрации – это не случайность. Это специфическая подпись ядерного оружия», – настаивает Бранденбург.

Загадочные свидетельства тайных экспериментов

Интересно, что в 1984 году ЦРУ провело секретный эксперимент по дистанционному видению (remote viewing) в институте Монро. Участник исследования Джо МакМонигл утверждал, что видел на Марсе руины гигантских городов, пирамиды и существ, похожих на людей, но гораздо выше нас.

Скепсис научного сообщества

Однако большинство ученых отвергают эту гипотезу. Они указывают, что:

Отсутствуют кратеры, остающиеся после ядерных взрывов.

Изотопные аномалии могут иметь естественное объяснение, например, следствием метеоритных ударов или высвобождения газов из недр Марса.

Публикации Бранденбурга появлялись в низкорейтинговых научных журналах, что подвергает сомнению их научную достоверность.

Что, если Бранденбург прав

Физик предполагает, что когда-то климат Марса был похож на земной, а населявшие его разумные существа имели технологический уровень, близкий к Древнему Египту. Хотя его теория звучит фантастически, она снова привлекла внимание общества.

Напомним, новый анализ сейсмических данных, собранных аппаратом InSight, свидетельствует о наличии воды в глубинах Марса . Это открытие может означать, что под поверхностью Красной планеты существуют условия, благоприятные для микробной жизни.